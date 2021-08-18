«Единая Россия» совместно с Кабмином создали программу «Санитарный щит»

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, ранее о необходимости создания «щита» в сфере эпидбезопасности заявил Владимир Путин. Президент отметил, что в случае возникновения новой эпидемии Россия должна будет крайне быстро реализовать меры по защите здоровья граждан. В частности, за четыре дня создать собственные тест-системы и в сжатые сроки - собственную эффективную вакцину.