«Единая Россия» совместно с Кабмином создали программу «Санитарный щит»

Posted 18 августа 2021, 11:55
Published 18 августа 2021, 11:55
Modified 18 сентября 2022, 12:09
Updated 18 сентября 2022, 12:09
В числе направлений новой программы будут обеспечение достаточного запаса средств индивидуальной защиты, использование эффективных тест-систем и своевременное прогнозирование эпидемий, сообщает nashgorod.ru.
По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, реализация программы будет проходить на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для проектирования эпидемиологических моделей.
Программа также повысит доступность быстрой диагностики инфекций для всех россиян и поможет развитию лабораторной сети.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что пандемия показала и необходимость подготавливать медиков, которые напрямую будут уделять внимание вопросам эпидбезопасности.
В ближайшие годы на создание новой системы оказания медицинской помощи и выстраивание биологической безопасности планируют направить порядка 30 миллиардов рублей.
Главный государственный санитарный врач Анна Попова поддержала идею “Единой России” по созданию “Санитарного щита”. Она отметила, что такая программа поможет укрепить сеть лабораторий, сформировать санитарную культуру и расширить доступность медицинских услуг.
Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, ранее о необходимости создания «щита» в сфере эпидбезопасности заявил Владимир Путин. Президент отметил, что в случае возникновения новой эпидемии Россия должна будет крайне быстро реализовать меры по защите здоровья граждан. В частности, за четыре дня создать собственные тест-системы и в сжатые сроки - собственную эффективную вакцину.