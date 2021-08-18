Белгородские власти рассказали, где находятся 25 очагов загрязнения подземных вод

Как пояснили ИА «Бел.Ру», в целом естественным фактором, который портит белгородские подземные воды, является слишком большое содержание железа, а антропогенным — загрязнение соединениями азота, то есть нитратами, нитритами и аммонием. Также из общего количества очагов загрязнения подземных вод 65% приходится на водозаборы водоканалов и предприятий, что связано с высоким фоновым содержанием железа. В целом такие загрязнения небольшие и занимают маленькие площади — менее 10 км², подчеркнули в департаменте. Остальные источники — очистные сооружения и поля фильтрации уже неработающих предприятий, где происходит естественное самовосстановление и снижение их влияния на водоносные горизонты.