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Белгородские власти рассказали, где находятся 25 очагов загрязнения подземных вод

18 августа 2021, 15:20
Фото: ИА «Бел.Ру»
Помимо естественных факторов в виде излишков железа есть и дело рук человека — воды загрязняются соединениями азота и старыми очистными сооружениями, а также полями фильтрации.

В начале августа на заседании областного правительства обсуждали стратегию очистки водоёмов в Белгородской области. Глава департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина рассказала, что в регионе есть 25 источников загрязнения подземных вод.

Редакция ИА «Бел.Ру» направила официальный запрос в профильное ведомство, чтобы узнать, где находятся те самые очаги, которые портят подземные воды региона.

Как рассказали редакции в департаменте АПК и ВОС, Белгородская область характеризуется высоким уровнем техногенной нагрузки, которая распределена весьма неравномерно. Так, загрязнение подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов имеет сугубо локальный характер и занимает небольшие площади.

В 2020 году на участке загрязнения в Старооскольском горокруге обнаружили повышенное содержание аммония и натрия. Источником тогда стали поля фильтрации Песчанского завода сухих дрожжей.

Также в прошлом году очаг нашли на водозаборе МУП «Белоблводоканал», который подавал воду в село Бродок. Специалисты до сих пор отмечают повышенное содержание сульфатов в воде. Что касается источника загрязнения, то его до сих пор не обнаружили.

В тот же период департамент АПК и ВОС подтвердил наличие загрязнения подземных вод турон-маастрихтского водоносного горизонта у МУП «Горводоканал», откуда вода поставлялась в хутор Валковский и село Репное. В скважинах обнаружили повышенное содержание нитратов. Испортили подземные воды аграрные объекты и сельскохозяйственная застройка в Белгородской области.

Как пояснили ИА «Бел.Ру», в целом естественным фактором, который портит белгородские подземные воды, является слишком большое содержание железа, а антропогенным — загрязнение соединениями азота, то есть нитратами, нитритами и аммонием. Также из общего количества очагов загрязнения подземных вод 65% приходится на водозаборы водоканалов и предприятий, что связано с высоким фоновым содержанием железа. В целом такие загрязнения небольшие и занимают маленькие площади — менее 10 км², подчеркнули в департаменте. Остальные источники — очистные сооружения и поля фильтрации уже неработающих предприятий, где происходит естественное самовосстановление и снижение их влияния на водоносные горизонты.

Отметим, что в Белгородской области учтено более 500 участков месторождений питьевых и технических подземных вод. Чтобы их сохранить и очистить, власти готовы потратить несколько миллионов рублей. В целом на восстановление водных объектов в регионе, включая реки, озёра и подземные воды, область потратит порядка 211 млн рублей.

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