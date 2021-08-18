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Белгородец вынес из магазина 35 кусков сыра

18 августа 2021, 09:50
Фото: Бел.Ру
На помощь женщине, которая пыталась задержать вора, пришли полицейские, которые случайно оказались рядом, сообщили в УМВД.

Сотрудники уголовного розыска по работе приехали в село Стрелецкое Белгородского района. Они заметили, как сотрудница супермаркета пытается забрать у мужчины пакет, и бросились на помощь.

Задержанным оказался 24-летний местный житель, который уже не раз попадал в поле зрения полицейских. В магазине мужчина взял из холодильника 35 кусков сыра, сложил их в портфель и пошёл к выходу мимо кассы. Сотрудница супермаркета пыталась его остановить, но грабитель хотел скрыться.

На него возбудили уголовное дело за грабёж по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса. По статье белгородцу грозит до четырёх лет лишения свободы.

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#Новости#Стрелецкое#Сыр#Грабёж#Магазин#Белгородский район#Происшествия
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