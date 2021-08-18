Белгородец вынес из магазина 35 кусков сыра

Задержанным оказался 24-летний местный житель, который уже не раз попадал в поле зрения полицейских. В магазине мужчина взял из холодильника 35 кусков сыра, сложил их в портфель и пошёл к выходу мимо кассы. Сотрудница супермаркета пыталась его остановить, но грабитель хотел скрыться.