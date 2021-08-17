Жители многоэтажки в Белгороде недовольны вырубкой деревьев, хотя подписали документы

Во дворе дома № 26 на улице 5 Августа в Белгороде благоустройство территории вылилось в противостояние между местными жителями. В ходе подготовки к работам во дворе выпилили несколько деревьев, о чём собственники помещений узнали только по факту содеянного.
По словам главы управы № 8 Дениса Ирикова, решение спилить деревья принималось на общедомовом собрании собственников. Правда, проводили его в заочной форме (из-за коронавируса) и часть жителей потом обнаружила свои подписи в тех графах, в которых их не ставила. Кажется, что история классическая для результатов общедомового собрания собственников, но изюминка конкретно этого случая в том, как именно составлены документы.
На бланках с подписями только часть столбцов заполнена печатным шрифтом. А вот те столбики, где пояснение написано от руки, вызывают скепсис: действительно ли эти графы были заполнены на момент сбора подписей или их дописали уже потом? Во всяком случае, часть жителей дома утверждает, что отдавала голос только за благоустройство территории, а не вырубку здоровых деревьев, которые создавали тень над детской площадкой.
Необходимость благоустройства двора никто не отрицает: вместо нормальной детской площадки перед домом расположен вытоптанный пустырь с несколькими скамейками и столом. Жители дома давно просили облагородить двор, но, как оказалось, всем не угодишь.
У меня двое детей, и та площадка, которую хотят тут установить по проекту, нам не подходит. Проектная рассчитана на детей до семи лет, у меня дети-подростки. Ну что им эти качельки? Нужны какие-то спортивные элементы, дети же сейчас активные! Жительница дома № 26
Корреспондент «Бел.Ру» поговорила с жителями проблемного дома. Оказалось, что большая часть собравшихся на встрече действительно за то, чтобы деревья выпилить и поставить детскую площадку, организовать парковку и сделать зону комфортной для всех. Однако складывается впечатление, что местные в глаза не видели проект и не знают, как именно будет отремонтирована территория.
На вопрос, показывали ли им план реконструкции при сборе подписей, большинство собравшихся стали уверять, что да, какие-то картинки были. Однако никто не смог описать, где и как будет располагаться парковка и какую площадь отдадут под детскую площадку. Удивляет и то, что никто из опрошенных не удивился многофункциональности площадки: парковка и детская зона расположены буквально впритык друг к другу. Сомнительное соседство для обеих сторон.
Что меня удивило и возмутило — пилили здоровые большие деревья, которые создавали тень. Да, зелень во дворе осталась, но именно эти деревья чем мешали-то? На мой взгляд, большое количество людей расписались за то, чтобы сделать детскую площадку и благоустроить двор. Но совершенно не вникали в то, что полдвора укатают в парковку. Большая часть этого дома — пенсионеры. Они не водят машину, у них нет маленьких детей. К большей части даже внуки не приезжают. Поэтому им, грубо говоря, всё равно. Алексей, житель дома № 26
Местный житель обращает внимание на то, что сейчас вся территория двора выкатана автомобилями. Паркуют машины незаконно, с автовладельцами идёт постоянная война. Поэтому, по мнению Алексея, под видом благоустройства двора решили протолкнуть строительство большой парковки. А детская площадка появится «для галочки».
Площадка изначально заложена в проекте такой формы, чтобы вписываться в парковочные пространства. Так что ни о каком благоустройстве для детей тут речи не идёт. Можно сходить в соседний двор, посмотреть, как там это реализовали. Я так не хочу: чтобы мои дети играли на маленькой детской площадке среди машин. Я бы предпочёл площадку с деревьями и теньком. Лично мне вообще не показывали, как будет выглядеть итоговый вариант благоустройства. Алексей, житель дома № 26
Несколько собственников нашли в ведомости галочки напротив своей фамилии в тех столбцах, где их точно не стояло. На недовольство жителей глава управы только посоветовал смотреть в документы до того, как поставить подпись.
Сейчас жители дома хотят спилить несколько деревьев, которые мешают комфортному существованию: два каштана растут настолько близко к дому, что во время ветра сильно бьют ветвями в окна. Интересно, что дома на дворовой территории считаются общей собственностью жителей, поэтому они вправе решать судьбу зелёных насаждений. Если более 50% участников общедомового собрания собственников проголосует за спил, то от деревьев избавятся. Остаётся надеяться, что лишних галочек в новой ведомости не появится.