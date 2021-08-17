Жители многоэтажки в Белгороде недовольны вырубкой деревьев, хотя подписали документы

Что меня удивило и возмутило — пилили здоровые большие деревья, которые создавали тень. Да, зелень во дворе осталась, но именно эти деревья чем мешали-то? На мой взгляд, большое количество людей расписались за то, чтобы сделать детскую площадку и благоустроить двор. Но совершенно не вникали в то, что полдвора укатают в парковку. Большая часть этого дома — пенсионеры. Они не водят машину, у них нет маленьких детей. К большей части даже внуки не приезжают. Поэтому им, грубо говоря, всё равно. Алексей, житель дома № 26