Задержанные в Белгородской области наркодилеры получили по 8 лет строгого режима

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали 36-летнего и 26-летнего граждан РФ. Мужчины были причастны к деятельности межрегиональной организованной преступной группы. Также они транзитом осуществляли доставку наркотиков в регионы России. Правоохранителям удалось предотвратить поставку около 13 кг наркотиков в Белгородскую область.