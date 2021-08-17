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Задержанные в Белгородской области наркодилеры получили по 8 лет строгого режима

17 августа 2021, 15:00
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области перекрыли устойчивый транзитный канал поступления крупных партий наркотиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали 36-летнего и 26-летнего граждан РФ. Мужчины были причастны к деятельности межрегиональной организованной преступной группы. Также они транзитом осуществляли доставку наркотиков в регионы России. Правоохранителям удалось предотвратить поставку около 13 кг наркотиков в Белгородскую область.

Новооскольский районный суд Белгородской области признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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#Новости#Наркотики#Суд#Наркодилеры#Уфсб#Уголовное наказание#Криминал#Происшествия
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