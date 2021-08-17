Задержанные в Белгородской области наркодилеры получили по 8 лет строгого режима

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали 36-летнего и 26-летнего граждан РФ. Мужчины были причастны к деятельности межрегиональной организованной преступной группы. Также они транзитом осуществляли доставку наркотиков в регионы России. Правоохранителям удалось предотвратить поставку около 13 кг наркотиков в Белгородскую область.
Новооскольский районный суд Белгородской области признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.