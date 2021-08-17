Восстановлению уникальной церкви 19 века в Ивановской области помешала баня

В епархию неоднократно поступали просьбы от Андрея Львова перевести его на службу в Плес, однако начальство отказывало священнику, поскольку на территории монастыря, куда Львов пытался попасть, находятся бани с сомнительной репутацией, при этом владельцами являются его родственники. Он использовал в том числе и шантаж, угрожая епархии раскрыть факты десятилетней давности о педофилии в Никольском женском монастыре. СК Москвы подключился к расследованию истории, в СМИ предположили, что все дело создано исключительно для воздействия на Иваново-Вознесенскую епархию. Также в прессе отметили, что Львов может позволить себе переступать черту в отношении церковного начальства из-за своих родственных связей: он сын вице-президента адвокатской палаты Москвы Генри Резника. Резник способствовал возведению обеих церквей в Московском микрорайоне в Иванове. Они входят в приход Серафима Саровского, который ранее и возглавлял Андрей Львов.