Восстановлению уникальной церкви 19 века в Ивановской области помешала баня

Как сообщает newsivanovo.ru, Иваново-Вознесенская епархия изначально была намерена возродить монастырский комплекс и отреставрировать Преображенскую церковь. Но этому помешало то, что земля перешла в частную собственность, а новые владельцы монастырской территории не согласовали с РПЦ строительство бань.
ООО «Плесский банный дом» был зарегистрирован в 2021 году. Владелицей стала некая Юлия Каганова. При этом бани работают уже несколько лет. В комплексе оказываются спа-услуги, в заведении проводятся «девичники» и «мальчишники», предоставляются услуги кальянной, продаются спиртные напитки. Отметим, что ИП Гольдштейн Савва Андреевич, владельцем которого является сын священника Львова, в прошлом году было исключено из ЕГРИП как недействующее. ООО «Плесский банный дом» было зарегистрировано через несколько месяцев.
В епархию неоднократно поступали просьбы от Андрея Львова перевести его на службу в Плес, однако начальство отказывало священнику, поскольку на территории монастыря, куда Львов пытался попасть, находятся бани с сомнительной репутацией, при этом владельцами являются его родственники. Он использовал в том числе и шантаж, угрожая епархии раскрыть факты десятилетней давности о педофилии в Никольском женском монастыре. СК Москвы подключился к расследованию истории, в СМИ предположили, что все дело создано исключительно для воздействия на Иваново-Вознесенскую епархию. Также в прессе отметили, что Львов может позволить себе переступать черту в отношении церковного начальства из-за своих родственных связей: он сын вице-президента адвокатской палаты Москвы Генри Резника. Резник способствовал возведению обеих церквей в Московском микрорайоне в Иванове. Они входят в приход Серафима Саровского, который ранее и возглавлял Андрей Львов.
Сегодня на территории монастырского комплекса сохранилась только Преображенская церковь 1849 года. Будучи объектом культурного наследия федерального значения, церковь уже пять лет не действует. Ее планировали восстановить по программе «Культура России», но на восстановление не хватило средств. Также отказалась проводить реконструкцию епархия: причиной стало соседство с банями.