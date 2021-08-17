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В Белгородской области животноводческий комплекс сливал отходы в лесопосадку

17 августа 2021, 13:32
Фото: УМВД по Белгородской области
Нарушение обнаружили в Волоконовском районе, сообщили в региональном управлении МВД. Животноводческий комплекс сливал отходы в лесопосадку около села. За нарушение сотрудник предприятия заплатит 10 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стала информация о незаконном сливе отходов с животноводческого комплекса в лесопосадку, расположенную в районе одного из сёл в Волоконовском районе.

Правоохранители составили административный материал по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды) в отношении сотрудника предприятия.

Материалы рассматривали в Волоконовском экоохотнадзоре. Нарушителю назначили административный штраф. Он должен заплатить 10 тысяч рублей.

Напомним, в Ивнянском районе белгородцы пожаловались на жуткий запах от свинокомплекса. Подробнее — в материале ИА «Бел.Ру».

В целом на белгородских агропроизводствах находили не одно нарушение. К ответственности привлекли пять компаний: ООО «Белгородский свинокомплекс», ООО «Борисовский свинокомплекс», ООО МПЗ «Агро-Белогорье», ОАО «Новоборисовское ХПП» и ООО «Стрелецкий свинокомплекс».

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#Новости#УМВД#Стоки#Нарушение#Отходы#Животноводство#Общество
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