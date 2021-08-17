В Белгородской области животноводческий комплекс сливал отходы в лесопосадку

Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стала информация о незаконном сливе отходов с животноводческого комплекса в лесопосадку, расположенную в районе одного из сёл в Волоконовском районе.
Правоохранители составили административный материал по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды) в отношении сотрудника предприятия.
Материалы рассматривали в Волоконовском экоохотнадзоре. Нарушителю назначили административный штраф. Он должен заплатить 10 тысяч рублей.
Напомним, в Ивнянском районе белгородцы пожаловались на жуткий запах от свинокомплекса. Подробнее — в материале ИА «Бел.Ру».
В целом на белгородских агропроизводствах находили не одно нарушение. К ответственности привлекли пять компаний: ООО «Белгородский свинокомплекс», ООО «Борисовский свинокомплекс», ООО МПЗ «Агро-Белогорье», ОАО «Новоборисовское ХПП» и ООО «Стрелецкий свинокомплекс».