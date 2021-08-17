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В Белгородской области задержали организаторов ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы»*

17 августа 2021, 11:09
Фото: Бел.Ру
Мужчина был в федеральном розыске. Подозреваемого в создании запрещённой на территории РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы» задержали в Нехотеевке.

Подозреваемый хотел пересечь границу России с другим государством. Сейчас его доставили в Крым по месту совершения преступления, где он находится под стражей. Мужчине вменяется организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Фигурантами по уголовному делу проходят пять человек. Ещё ряд лиц, причастных к делу, устанавливается. Один находится в розыске.

В зависимости от роли подозреваемым вменяется организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) или финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

*Запрещённая в России экстремистская организация

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#Новости#Экстремизм#Ялта#Граница#Свидетели Иегова#Происшествия
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