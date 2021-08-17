В Белгородской области задержали организаторов ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Подозреваемый хотел пересечь границу России с другим государством. Сейчас его доставили в Крым по месту совершения преступления, где он находится под стражей. Мужчине вменяется организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).
Фигурантами по уголовному делу проходят пять человек. Ещё ряд лиц, причастных к делу, устанавливается. Один находится в розыске.
В зависимости от роли подозреваемым вменяется организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) или финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).
*Запрещённая в России экстремистская организация