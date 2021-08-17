В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели настойчиво рекомендуют не выходить в жару на улицу, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Обожжённая кожа перестаёт выделять пот и охлаждаться. Лучше двигаться не спеша, чаще быть в тени. Противопоказано употребление алкоголя, даже пива.