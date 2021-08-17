В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

С 14 до 18 часов сегодня и днём 18 августа в Белгородской области будет аномально жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит 35–36 градусов выше нуля.
Спасатели настойчиво рекомендуют не выходить в жару на улицу, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Обожжённая кожа перестаёт выделять пот и охлаждаться. Лучше двигаться не спеша, чаще быть в тени. Противопоказано употребление алкоголя, даже пива.
Если вам стало нехорошо из-за жары — немедленно уйдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды.