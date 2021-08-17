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В Белгороде проведут «Ночь фотографии»

17 августа 2021, 08:30
Фото: pixabay.com
Белгородцев приглашают отметить Всемирный день фотографии в фотогалерее им. В. А. Собровина. Гостей ожидают открытые выставки и викторины, мастер-класс. Вход свободный, сообщили в пресс-службе фотогалереи.

Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина проведёт «Ночь фотографии». Акция посвящена Всемирному дню фотографии, отмечается он 19 августа. Этот праздник появился в 2009 году по инициативе фотографа из Австралии Корске Ара.

Отметить Всемирный день фотографии можно и в Белгороде, но 20 августа. Начнутся мероприятия в 18:00 с презентации проекта Игоря Горелика «Эстетика индустриальности». На 19:00 запланировано портфолио-ревю, на 20:00 — мастер-класс «Фотосъёмка натюрморта» от Евгения Корниенко. В течение вечера белгородцы побывать на открытых выставках и поучаствовать в викторинах.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Фото: пресс-служба Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина

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