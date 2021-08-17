В Белгороде проведут «Ночь фотографии»

Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина проведёт «Ночь фотографии». Акция посвящена Всемирному дню фотографии, отмечается он 19 августа. Этот праздник появился в 2009 году по инициативе фотографа из Австралии Корске Ара.
Отметить Всемирный день фотографии можно и в Белгороде, но 20 августа. Начнутся мероприятия в 18:00 с презентации проекта Игоря Горелика «Эстетика индустриальности». На 19:00 запланировано портфолио-ревю, на 20:00 — мастер-класс «Фотосъёмка натюрморта» от Евгения Корниенко. В течение вечера белгородцы побывать на открытых выставках и поучаствовать в викторинах.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.