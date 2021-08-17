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В Белгороде обсудили четыре варианта оформления города к Новому году

17 августа 2021, 10:55
Фото: Бел.Ру
Концепции новогоднего оформления представили главе региона Вячеславу Гладкову. Их разработали известные дизайнеры, которые составляли концепцию в том числе и для Санкт-Петербурга.

Варианты оформления Белгорода к новогодним праздникам рассмотрели на рабочей встрече в региональном правительстве.

Всего концепций четыре. В них вошли тематическое оформление Соборной площади, центральных улиц и мостов города.

Планируется, что арт-объекты установят не только в центре города, но и на Харьковской горе. Есть варианты с использованием белгородского орнамента, белгородской сирени и тематики из сказки «Щелкунчик».

Вячеслав Гладков отметил, что праздничное оформление должно стать приятным сюрпризом для жителей города и важно украсить не только центр, но и микрорайоны города, чтобы создать праздничное настроение у максимального числа жителей и гостей Белгорода. Итоговую дизайн-концепцию выберут уже через неделю.

#Новости#Новый год#Праздники#Новогодняя ёлка#Оформление#Город
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