В Белгороде обсудили четыре варианта оформления города к Новому году

Варианты оформления Белгорода к новогодним праздникам рассмотрели на рабочей встрече в региональном правительстве.
Всего концепций четыре. В них вошли тематическое оформление Соборной площади, центральных улиц и мостов города.
Планируется, что арт-объекты установят не только в центре города, но и на Харьковской горе. Есть варианты с использованием белгородского орнамента, белгородской сирени и тематики из сказки «Щелкунчик».
Вячеслав Гладков отметил, что праздничное оформление должно стать приятным сюрпризом для жителей города и важно украсить не только центр, но и микрорайоны города, чтобы создать праздничное настроение у максимального числа жителей и гостей Белгорода. Итоговую дизайн-концепцию выберут уже через неделю.