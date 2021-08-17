В Белгороде обсудили четыре варианта оформления города к Новому году

Вячеслав Гладков отметил, что праздничное оформление должно стать приятным сюрпризом для жителей города и важно украсить не только центр, но и микрорайоны города, чтобы создать праздничное настроение у максимального числа жителей и гостей Белгорода. Итоговую дизайн-концепцию выберут уже через неделю.