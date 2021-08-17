Старооскольский завод «Люкс» заплатит 9,5 млн рублей за просрочку выплаты штрафа

По информации ведомства, завод не уплатил в сроки назначенный ранее административный штраф в размере 5 млн рублей. Заплатить сумму компания должна была до 6 февраля текущего года. Но за несколько дней до истечения срока (4 февраля) «Люкс» направил в адрес Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора заявление о предоставлении рассрочки. Заявление удовлетворили, срок оплаты продлили до 11 мая 2021 года.
В это же время компания частично уплатила штраф в размере 500 тысяч рублей. 21 мая предприятие направило новое ходатайство о продлении рассрочки. Но в ведомстве его не удовлетворили, поскольку документ поступил после продлеваемого срока по уплате штрафа.
Так как компания не выплатила деньги до 11 мая, специалисты ведомства составили протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом) и направили его в суд.
В ходе рассмотрения дела мировой судья принял во внимание частичное погашение штрафа, наличие у компании кредитов, обязательств по выплате зарплаты и отсутствие негативных последствий административного правонарушения и признал предприятие виновным — обязал «Люкс» выплатить ещё 5 млн рублей.
В итоге общая сумма штрафов компании составляет 9,5 млн рублей, из которых 4,5 млн рублей — оставшаяся сумма неуплаченного штрафа, а 5 млн рублей — новая сумма.