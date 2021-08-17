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Старооскольский завод «Люкс» заплатит 9,5 млн рублей за просрочку выплаты штрафа

17 августа 2021, 13:20
Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора
Старооскольский ликёро-водочный завод «Люкс» должен заплатить штраф в размере 5 млн рублей за просрочку оплаты ранее назначенного штрафа. О привлечении к административной ответственности с протоколом в суд обратились специалисты Росприроднадзора.

По информации ведомства, завод не уплатил в сроки назначенный ранее административный штраф в размере 5 млн рублей. Заплатить сумму компания должна была до 6 февраля текущего года. Но за несколько дней до истечения срока (4 февраля) «Люкс» направил в адрес Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора заявление о предоставлении рассрочки. Заявление удовлетворили, срок оплаты продлили до 11 мая 2021 года.

В это же время компания частично уплатила штраф в размере 500 тысяч рублей. 21 мая предприятие направило новое ходатайство о продлении рассрочки. Но в ведомстве его не удовлетворили, поскольку документ поступил после продлеваемого срока по уплате штрафа.

Так как компания не выплатила деньги до 11 мая, специалисты ведомства составили протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом) и направили его в суд.

В ходе рассмотрения дела мировой судья принял во внимание частичное погашение штрафа, наличие у компании кредитов, обязательств по выплате зарплаты и отсутствие негативных последствий административного правонарушения и признал предприятие виновным — обязал «Люкс» выплатить ещё 5 млн рублей.

В итоге общая сумма штрафов компании составляет 9,5 млн рублей, из которых 4,5 млн рублей — оставшаяся сумма неуплаченного штрафа, а 5 млн рублей — новая сумма.

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