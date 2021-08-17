Старооскольский завод «Люкс» заплатит 9,5 млн рублей за просрочку выплаты штрафа

По информации ведомства, завод не уплатил в сроки назначенный ранее административный штраф в размере 5 млн рублей. Заплатить сумму компания должна была до 6 февраля текущего года. Но за несколько дней до истечения срока (4 февраля) «Люкс» направил в адрес Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора заявление о предоставлении рассрочки. Заявление удовлетворили, срок оплаты продлили до 11 мая 2021 года.