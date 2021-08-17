Пассажирский автобус Белгород — Россошь загорелся на трассе

Напомним, что на минувшей неделе в Белгородской области за один день пожары повредили шесть машин: Peugeot 407, Datsun on-Do, Mercedes-Benz GLA, Kia Ceed, «Газель» и «семёрку». Что касается других происшествий, из огня удалось вынести живой 81-лентюю белгородку. В то же время в Алексеевке при пожаре в жилом доме погиб 83-летний мужчина.