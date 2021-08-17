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Пассажирский автобус Белгород — Россошь загорелся на трассе

17 августа 2021, 09:37
Фото: кадр из видео телеграм-канала «ЧП регион 31»
По предварительной версии, к происшествию привела неисправность систем, механизмов и узлов транспорта. В момент возгорания в автобусе было 44 пассажира, пострадавших нет. Кроме этого, по данным МЧС, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали ещё несколько пожаров — в жилом доме, сараях, бане.

16 августа на трассе в районе села Гремячье Корочанского района загорелся автобус Белгород — Россошь. О происшествии в службу спасения сообщили в 19:58.

На момент возгорания в салоне находилось 44 пассажира. Пострадавших нет. Огонь повредил моторный отсек. По предварительной версии, к пожару привела неисправность систем, механизмов и узлов транспорта.

В тот же день в Ивне вспыхнула недостроенная баня. Предположительно, к происшествию могла привести детская шалость с огнём. Повреждён только деревянный сруб бани.

В Отрадном Белгородского района пожар произошёл в кирпичном жилом доме. К происшествию могло привести самовозгорание веществ и материалов. Повреждён пластиковый фронтон кровли.

Помимо этого, в регионе 16 августа горели три сарая: в Городище Старооскольского горокруга, в Толоконном Белгородского района и на улице Весёлой в Белгороде. В последних двух случаях постройки могли поджечь.

Напомним, что на минувшей неделе в Белгородской области за один день пожары повредили шесть машин: Peugeot 407, Datsun on-Do, Mercedes-Benz GLA, Kia Ceed, «Газель» и «семёрку». Что касается других происшествий, из огня удалось вынести живой 81-лентюю белгородку. В то же время в Алексеевке при пожаре в жилом доме погиб 83-летний мужчина.

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