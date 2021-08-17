Оперштаб разрешил вылетать из Белгорода в Египет

Теперь разрешено выполнять 15 рейсов в неделю на египетские курорты из Москвы. Попасть в Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно и из регионов.
Из Белгорода рейсы допуск на полёты дали трём авиакомпаниям.
Напомним, что с мая из белгородского аэропорта можно улететь на Кипр, с 12 июля — в Турцию. Кроме этого, белгородцы могут отправиться в Ереван, Москву, Минеральные Воды, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Геленджик и Крым.
Ранее руководитель региона Вячеслав Гладков отметил, что в 2022 году из Белгорода запустят самолёты в Мурманск, Самару, Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.