Оперштаб разрешил вылетать из Белгорода в Египет

Напомним, что с мая из белгородского аэропорта можно улететь на Кипр, с 12 июля — в Турцию. Кроме этого, белгородцы могут отправиться в Ереван, Москву, Минеральные Воды, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Геленджик и Крым.