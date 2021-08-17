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Оперштаб разрешил вылетать из Белгорода в Египет

17 августа 2021, 07:09
Фото: Бел.Ру
С 27 августа в России расширили полётную программу в Египет. Решение приняли на заседании оперштаба 16 августа.

Теперь разрешено выполнять 15 рейсов в неделю на египетские курорты из Москвы. Попасть в Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно и из регионов.

Из Белгорода рейсы допуск на полёты дали трём авиакомпаниям.

Напомним, что с мая из белгородского аэропорта можно улететь на Кипр, с 12 июля — в Турцию. Кроме этого, белгородцы могут отправиться в Ереван, Москву, Минеральные Воды, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Геленджик и Крым.

Ранее руководитель региона Вячеслав Гладков отметил, что в 2022 году из Белгорода запустят самолёты в Мурманск, Самару, Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.

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