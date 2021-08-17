Новый сквер на Ватутина в Белгороде обойдётся в 20,5 млн рублей

Работы ведутся на проспекте Ватутина. Рядом с Пушкинской библиотекой появятся смотровая и детская площадки. Также для активного отдыха установят зону для воркаута. Появятся новые пешеходные дорожки, старое освещение заменят на светодиодное, а территорию озеленят.
Во время рабочей поездки объект посетили глава региона Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий Галдун. Парковая зона почти готова. Высажен дуб, под которым совсем скоро появится композиция учёного кота. Полным ходом идёт ремонт проездов.
Благоустройство стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Из областного бюджета дополнительно выделили 16,5 млн рублей, чтобы территория стала ещё лучше. Всего на реконструкцию сквера было направлено 20,5 млн рублей.