Новый сквер на Ватутина в Белгороде обойдётся в 20,5 млн рублей

Работы ведутся на проспекте Ватутина. Рядом с Пушкинской библиотекой появятся смотровая и детская площадки. Также для активного отдыха установят зону для воркаута. Появятся новые пешеходные дорожки, старое освещение заменят на светодиодное, а территорию озеленят.