Журналисты определили наличие связи раздела земель Балтики с мэром Зеленоградска

Журналисты пояснили, как работает система продаж, по информации из источника tagilcity.ru. Сначала на земле муниципалитета осуществляется строительство дома, после чего собственник применяет свое право выкупа земли, которая находится под ним. При этом было выявлено, что при поддержке администрации Зеленоградска происходит выкуп не только земли под домом, но и на побережье в 10 га. Стоимость участка равна только 15% от кадастровой стоимости.