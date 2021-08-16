Журналисты определили наличие связи раздела земель Балтики с мэром Зеленоградска

Журналисты пояснили, как работает система продаж, по информации из источника tagilcity.ru. Сначала на земле муниципалитета осуществляется строительство дома, после чего собственник применяет свое право выкупа земли, которая находится под ним. При этом было выявлено, что при поддержке администрации Зеленоградска происходит выкуп не только земли под домом, но и на побережье в 10 га. Стоимость участка равна только 15% от кадастровой стоимости.
На побережье Балтики организовано строительство жилищного комплекса «Атлантис». Стоимость квадратного метра в зданиях равна более 200 000 рублей, планируется строительство квартир площадью от 28 до 120 квадратных метров. Комплекс возводится на территории, которая ранее была частью более крупного, теперь снятого с учета участка.
В суд против администрации прокуратура Зеленоградска подала иск с требованием о признании сделки по покупке и продаже участка, выполненной в 2016 году, недействительной. Основанием стало то, что земля расположена в зоне округа санитарной охраны курорта федерального значения, не подлежит передаче в частное владение. Требование прокуратуры судом было удовлетворено. Однако строительство жилищного комплекса продолжается — Калининградским областным судом в 2018 году решение предыдущей инстанции было отменено.