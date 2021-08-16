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В Белгородской области поддержали идею о снижении бюрократической нагрузки на учителя

16 августа 2021, 14:37
Фото: Бел.Ру
С инициативой выступила сопредседатель центрального штаба ОНФ и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.

По её мнению, если не снизить бумажно-бюрократическую нагрузку на педагогов, то выполнить национальные цели невозможно. В пример Шмелёва привела введение новых требований правил размещения информации на сайтах образовательных организаций.

Загружают этим почему-то педагогов, которые должны заниматься программами, студентами и школьниками. Мы будем выступать за то, что формировать отчётность и делать выводы о качестве образования можно и нужно не на основании этих формальных требований. Елена Шмелева

Директор образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» Инна Тяпугина идею поддержала. Она считает, что качество образования только вырастет. По её словам, если учитель максимально свободен от бюрократических процессов, он может больше времени уделять самообразованию, а это ведёт к повышению уровня профмастерства и росту компетенций ученика.

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