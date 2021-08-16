В Белгородской области на школьной площадке нашли тело подростка

Тело 15-летнего подростка обнаружили вчера, 15 августа, на школьной площадке в селе Чуево Губкинского горокруга. По информации в Сети, о своих планах он предупредил друзей. Родственники о намерениях парня не знали.
В региональном Следкоме журналистами ИА «Бел.Ру» подтвердили факт произошедшего. Правоохранители проводят проверку.
После самоубийства школьника глава региона Вячеслав Гладков поручил ввести в средних школах, колледжах и техникумах курс «Ценность человеческой жизни». Отвечать за исполнение поручения будут заместитель Наталия Зубарева и начальник департамента образования Елена Тишина. Программа должна заработать уже с начала учебного года.