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В Белгородской области на школьной площадке нашли тело подростка

16 августа 2021, 06:41
Фото: ИА "БелРу"
Трагедия произошла в Губкинском горокруге. Подростка нашли на школьной площадке. О своих планах совершить самоубийство он предупредил друзей, сообщает телеграм-канал «Белгород № 1».

Тело 15-летнего подростка обнаружили вчера, 15 августа, на школьной площадке в селе Чуево Губкинского горокруга. По информации в Сети, о своих планах он предупредил друзей. Родственники о намерениях парня не знали.

В региональном Следкоме журналистами ИА «Бел.Ру» подтвердили факт произошедшего. Правоохранители проводят проверку.

После самоубийства школьника глава региона Вячеслав Гладков поручил ввести в средних школах, колледжах и техникумах курс «Ценность человеческой жизни». Отвечать за исполнение поручения будут заместитель Наталия Зубарева и начальник департамента образования Елена Тишина. Программа должна заработать уже с начала учебного года.

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