В Белгородской области на школьной площадке нашли тело подростка

После самоубийства школьника глава региона Вячеслав Гладков поручил ввести в средних школах, колледжах и техникумах курс «Ценность человеческой жизни». Отвечать за исполнение поручения будут заместитель Наталия Зубарева и начальник департамента образования Елена Тишина. Программа должна заработать уже с начала учебного года.