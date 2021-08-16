«Салют Белгород» не смог победить в Туле

В пятом туре чемпионата России по футболу «Салют» сыграл в гостях с «Арсеналом-2». Матч закончился со счётом 0:0, а главным событием, пожалуй, стало удаление тренера хозяев Сергея Подпалого за то, что он не согласился с решением судьи после игры рукой в штрафной белгородцев.
В других матчах тура «Калуга» дома пропустила два безответных мяча от владивостокского «Динамо», брянское «Динамо» также дважды забило «Сахалину», «Авангард» дома крупно уступил «Рязани», а «Сокол» победил «Факел-М».
После одного набранного очка в последних двух турах «Салют» опустился на четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует саратовский «Сокол», одержавший четыре победы, без поражений идёт и «Динамо-Владивосток».
Следующий тур белгородцы пропускают, а в 7-м примут на своём поле курский «Авангард». Игра пройдёт 29 августа.