«Салют Белгород» не смог победить в Туле

В пятом туре чемпионата России по футболу «Салют» сыграл в гостях с «Арсеналом-2». Матч закончился со счётом 0:0, а главным событием, пожалуй, стало удаление тренера хозяев Сергея Подпалого за то, что он не согласился с решением судьи после игры рукой в штрафной белгородцев.