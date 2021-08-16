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«Салют Белгород» не смог победить в Туле

16 августа 2021, 09:11
Фото: Бел.Ру
Матч со второй командой тульского «Арсенала» завершился нулевой ничьей.

В пятом туре чемпионата России по футболу «Салют» сыграл в гостях с «Арсеналом-2». Матч закончился со счётом 0:0, а главным событием, пожалуй, стало удаление тренера хозяев Сергея Подпалого за то, что он не согласился с решением судьи после игры рукой в штрафной белгородцев.

В других матчах тура «Калуга» дома пропустила два безответных мяча от владивостокского «Динамо», брянское «Динамо» также дважды забило «Сахалину», «Авангард» дома крупно уступил «Рязани», а «Сокол» победил «Факел-М».

После одного набранного очка в последних двух турах «Салют» опустился на четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует саратовский «Сокол», одержавший четыре победы, без поражений идёт и «Динамо-Владивосток».

Следующий тур белгородцы пропускают, а в 7-м примут на своём поле курский «Авангард». Игра пройдёт 29 августа.

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