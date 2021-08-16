По просьбе Дегтярева продлен мораторий на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» в Хабаровском крае

Ранее Михаил Дегтярев обратился к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой о пролонгации моратория, пишет PROkhab.ru.
Врио губернатора объяснил это тем, что установка «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые в регион машины значительно увеличивает их стоимость. А ведь в Хабаровском крае импортных автомобилей очень много, и все они в основном из Японии.
«Эта обязательная мера делает затруднительной покупку этих машин для жителей края и всего округа. А в нашем регионе японским машинам фактически нет другой альтернативы», — отметил глава Хабаровского края.
Трутнев поддержал Дегтярева и отметил, что рад за всех жителей ДФО, которые еще год смогут без дополнительной денежной нагрузки ввозить японские автомобили для личного использования.
Руководитель коммуникационной группы «Медиатехнологии» Владимир Чернышов тоже согласен с Дегтяревым по вопросу отсутствия для восточной части России альтернативы для импорта качественных праворульных автомобилей.
«Весь Дальневосточный округ и Хабаровский край в том числе являются основными потребителями продукции японского автопрома в России. И Михаил Дегтярев прав, выступая с такой инициативой. Он успешно лоббирует интересы жителей, и пока у него это хорошо получается», — сказал он.
Эксперты отмечают, что продление запрета на обязательную меру позволит всем желающим купить японские машины, сэкономив десятки тысяч рублей. Это решение они объясняют лояльностью федеральной власти к Дегтяреву. А он в свою очередь использует ее в интересах жителей края.