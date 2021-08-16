Как признать себя банкротом

Многие, когда речь заходит о банкротстве, рисуют себе картину о долгах по кредитам. Однако зачастую к кредитным долгам прибавляются и иные задолженности. Действительно, если человек не в состоянии платить по кредиту, то откуда у него деньги на другие сферы жизни. В частности, должник, как правило, не может платить по счетам за ЖКУ, налогам и займам, взятым в МФО.