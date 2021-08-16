Как признать себя банкротом

Posted 16 августа 2021, 11:42
Published 16 августа 2021, 11:42
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Период, когда всем было необходимо соблюдать самоизоляцию, негативно сказался на доходах россиян. Вместе с тем начали появляться добросовестные фирмы, целью которых становится оказание помощи людям, попавшим в трудную ситуацию.
Кто может объявить о банкротстве?
Пожалуй, одним из самых распространённых вопросов остается вопрос о том, кто может претендовать на проведение процедуры банкротства физ. лиц в Белгороде. Все условия проведения банкротства регулируют Федеральным законом. Поэтому так важно найти компанию, которая действительно имеет опыт проведения таких юридических операций.
Подать документы на банкротство становится возможно при условии, что общая сумма долгов человека превышает 500 тысяч рублей. Кроме того, если должник не может платить в течение трех месяцев и в дальнейшем ситуация не улучшится.
Многие, когда речь заходит о банкротстве, рисуют себе картину о долгах по кредитам. Однако зачастую к кредитным долгам прибавляются и иные задолженности. Действительно, если человек не в состоянии платить по кредиту, то откуда у него деньги на другие сферы жизни. В частности, должник, как правило, не может платить по счетам за ЖКУ, налогам и займам, взятым в МФО.
Судебное и внесудебное банкротство
Существует два пути, по которому может пройти банкротство. Судебное банкротство может инициировать сам должник, налоговые органы и кредиторы. В этом случае все документы и решение по делу будет принимать суд. При этом назначается финансовый управляющий, который на определённый период времени будет распоряжаться имуществом и средствами должника.
Условием осуществления внесудебного банкротства будет являться подтвержденный судебными приставами факт того, что должник не имеет имущества, которое можно взыскать в уплату долга. Для этого также необходимо, что кредитор обратился в суд для возвращения долга. После его заявления судебные приставы начнут исполнительное производство. В случае, если исполнительно производство будет завершено, то должник может претендовать на внесудебное банкротство.
Следует отметить, что банкротство является безопасным и законным способом списания долгов. Сама процедура будет стоить в разы дешевле, чем общая сумма долгов.