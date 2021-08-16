Глава региона Вячеслав Гладков ответит на вопросы во время прямой линии

Напомним, 15 августа Гладков встречался с жителями Белгорода около дворца спорта «Космос». До встречи он вместе с мэром Юрием Галдуном обошёл областной центр. Врио губернатора осмотрел спортивные и детские площадки, утепление фасадов, пляж для инвалидов и много других объектов.