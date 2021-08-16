Глава региона Вячеслав Гладков ответит на вопросы во время прямой линии

Прямой эфир Гладкова состоится 20 августа. Начало трансляции запланировано на 18:30. Посмотреть прямую линию можно на личных страницах главы региона в соцсетях или на региональных телеканалах.
Предварительно задать вопрос можно по телефону (4722) 38–06–10 или отправить видеообращение через WhatsАpp, Viber, Telegram по номеру +7 910 741–26–06.
Напомним, 15 августа Гладков встречался с жителями Белгорода около дворца спорта «Космос». До встречи он вместе с мэром Юрием Галдуном обошёл областной центр. Врио губернатора осмотрел спортивные и детские площадки, утепление фасадов, пляж для инвалидов и много других объектов.