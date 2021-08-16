Филипп Воронин снялся в ролике в поддержку арестованного стендап-комика

«Начиная заниматься юмором, я даже предположить не мог, что за юмор могут судить. Таксиста не посадят за то, что он пропустил поворот или приехал не вовремя. Официанта на посадят за то, что принёс холодную еду или перепутал заказ. Почему комика могут судить за шутку?» — спрашивает Филипп Воронин.