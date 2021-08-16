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Филипп Воронин снялся в ролике в поддержку арестованного стендап-комика

16 августа 2021, 11:47
Фото: кадр из видео
Идрака Мирзализаде арестовали на десять суток по делу о возбуждении межнациональной вражды. В видео в его поддержку снялись известные юмористы, в том числе участник команды КВН ДАЛС Филипп Воронин.

Стендап-комика арестовали на десять суток за шутку про матрас, который испачкали русские арендаторы. Идрак не признал вину, утверждал, что выступление было сугубо юмористическим, но раскаялся в Таганском суде Москвы. С приговором суда не согласились другие юмористы.

«Начиная заниматься юмором, я даже предположить не мог, что за юмор могут судить. Таксиста не посадят за то, что он пропустил поворот или приехал не вовремя. Официанта на посадят за то, что принёс холодную еду или перепутал заказ. Почему комика могут судить за шутку?» — спрашивает Филипп Воронин.

Кроме него, в видео снялись комики Алексей Щербаков, Данила Поперечный, Михаил Шац и другие.

#Новости#Филипп воронин#Комики#Шутка#Арест#Общество
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