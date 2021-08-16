Десять белгородских учителей получат по 200 тысяч рублей за педагогические достижения

Десять преподавателей из Белгородской области получат премии за достижения в педагогической деятельности. В список попали учителя начальных классов, а также отдельных предметов из лицеев и школ Белгорода, Валуйского, Губкинского и Старооскольского горокругов, Ровеньского района. Полный список награждённых:
|
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность
|
Полное наименование образовательной организации, в которой работает учитель, в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации
|
1.
|
Белкина Юлия Юрьевна
|
учитель географии
|
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9 г. Белгорода» Белгородской области
|
2.
|
Воропай Ирина Григорьевна
|
учитель начальных классов
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» г. Белгорода
|
3.
|
Дедяева Нина Александровна
|
учитель русского языка и литературы
|
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пятницкая средняя общеобразовательная школа» Белгородской области
|
4.
|
Иванова Диана Викторовна
|
учитель начальных классов
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа
|
5.
|
Крицкая Юлия Геннадьевна
|
учитель английского языка
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 22» г. Белгорода
|
6.
|
Мальцева Юлия Павловна
|
учитель русского языка и литературы
|
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской области
|
7.
|
Семикопенко Ирина Михайловна
|
учитель иностранного языка
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Двулученская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Густенко» Валуйского района Белгородской области
|
8.
|
Титовская Елена Петровна
|
учитель математики, информатики и ИКТ
|
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области
|
9.
|
Улезько Юлия Васильевна
|
учитель русского языка и литературы
|
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области
|
10.
|
Швыдкая Наталья Станиславовна
|
учитель физической культуры
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Губкина Белгородской области
Отличившиеся педагоги получат по 200 тыс. рублей. Премии учителям выплатят за счёт средств федерального бюджета. Деньги преподаватели должны получать до 5 октября.
Конкурс на присуждение премий проводится ежегодно с 2006 года.
Напомним, что ранее определили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Лучшими стали Анастасия Гречухина (номинация «Лучший учитель») и Тимур Хабибулин (номинация «Педагогический дебют»). Оба победителя работают в школах № 1 и № 7 Губкина.