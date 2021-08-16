Десять белгородских учителей получат по 200 тысяч рублей за педагогические достижения

Десять преподавателей из Белгородской области получат премии за достижения в педагогической деятельности. В список попали учителя начальных классов, а также отдельных предметов из лицеев и школ Белгорода, Валуйского, Губкинского и Старооскольского горокругов, Ровеньского района. Полный список награждённых: