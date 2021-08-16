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Десять белгородских учителей получат по 200 тысяч рублей за педагогические достижения

16 августа 2021, 11:58
Фото: ИА «Бел.Ру»
Премии выплатят из федерального бюджета до 5 октября, сообщили в пресс-службе регионального института развития образования. Список победителей утверждён в приказе Минпросвещения РФ.

Десять преподавателей из Белгородской области получат премии за достижения в педагогической деятельности. В список попали учителя начальных классов, а также отдельных предметов из лицеев и школ Белгорода, Валуйского, Губкинского и Старооскольского горокругов, Ровеньского района. Полный список награждённых:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Полное наименование образовательной организации, в которой работает учитель, в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации

1.

Белкина Юлия Юрьевна

учитель географии

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9 г. Белгорода» Белгородской области

2.

Воропай Ирина Григорьевна

учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» г. Белгорода

3.

Дедяева Нина Александровна

учитель русского языка и литературы

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пятницкая средняя общеобразовательная школа» Белгородской области

4.

Иванова Диана Викторовна

учитель начальных классов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа

5.

Крицкая Юлия Геннадьевна

учитель английского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 22» г. Белгорода

6.

Мальцева Юлия Павловна

учитель русского языка и литературы

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской области

7.

Семикопенко Ирина Михайловна

учитель иностранного языка

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Двулученская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Густенко» Валуйского района Белгородской области

8.

Титовская Елена Петровна

учитель математики, информатики и ИКТ

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области

9.

Улезько Юлия Васильевна

учитель русского языка и литературы

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Белгородской области

10.

Швыдкая Наталья Станиславовна

учитель физической культуры

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Губкина Белгородской области

Отличившиеся педагоги получат по 200 тыс. рублей. Премии учителям выплатят за счёт средств федерального бюджета. Деньги преподаватели должны получать до 5 октября.

Конкурс на присуждение премий проводится ежегодно с 2006 года.

Напомним, что ранее определили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Лучшими стали Анастасия Гречухина (номинация «Лучший учитель») и Тимур Хабибулин (номинация «Педагогический дебют»). Оба победителя работают в школах № 1 и № 7 Губкина.

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