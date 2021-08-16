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Белгородец заплатит штраф за аудиосообщение в соцсети «ВКонтакте»

16 августа 2021, 14:42
Фото: pixabay.com
К административной ответственности привлекли жителя Валуйского горокруга, сообщили в областной прокуратуре. Мужчина заплатит штраф за то, что в аудиоформате через сообщение во «ВКонтакте» оскорбил женщину. К правоохранителям обратился муж обиженной.

По информации ведомства, супруг оскорблённой белгородки обратился к правоохранителям с просьбой привлечь обидчика к ответственности. В мае текущего года во «ВКонтакте» мужчина отправил женщине аудиосообщение, в котором «в унизительной форме высказал оскорбления».

Межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — унижение чести и достоинства другого в неприличной форме.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему заплатить штраф в размере 3000 рублей.

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