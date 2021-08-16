Белгородец заплатит штраф за аудиосообщение в соцсети «ВКонтакте»

По информации ведомства, супруг оскорблённой белгородки обратился к правоохранителям с просьбой привлечь обидчика к ответственности. В мае текущего года во «ВКонтакте» мужчина отправил женщине аудиосообщение, в котором «в унизительной форме высказал оскорбления».
Межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — унижение чести и достоинства другого в неприличной форме.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему заплатить штраф в размере 3000 рублей.