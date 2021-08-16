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Андрей Иконников: В регионе заболеваемость COVID-19 не растёт, она стабильна

16 августа 2021, 13:08
Фото: ИА "Бел.Ру"
Коронавирус за сутки в Белгородской области подтвердился у 142 человек, 37 пациентов находятся на ИВЛ, трое человек скончались. О темпах заболеваемости в регионе рассказал руководитель депздрава области Андрей Иконников на брифинге по коронавирусу.

По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент в Белгородской области ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.

Темп заболеваемости уже стоит на месте. Заболеваемость не растёт.Андрей Иконников

Всего в Белгородской области коронавирусной инфекцией заразились 46 950 человек, из стационаров выписались 13 290, лечение амбулаторно проходили 28 973 человека. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 958 человек. Отметим, что в начале 2021 года в числе заразившихся коронавирусом насчитывалось более 22 тыс. человек.

Напомним, что среди привитых белгородцев коронавирусом болеет менее 0,6%. В основном заражаются люди, которые привились первым компонентом вакцины, но не успели привиться вторым. В среднем по стране стойкий иммунитет после вакцинации вырабатывается у 94–95% людей.

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