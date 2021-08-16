Андрей Иконников: В регионе заболеваемость COVID-19 не растёт, она стабильна

По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент в Белгородской области ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.
Темп заболеваемости уже стоит на месте. Заболеваемость не растёт.Андрей Иконников
Всего в Белгородской области коронавирусной инфекцией заразились 46 950 человек, из стационаров выписались 13 290, лечение амбулаторно проходили 28 973 человека. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 958 человек. Отметим, что в начале 2021 года в числе заразившихся коронавирусом насчитывалось более 22 тыс. человек.
Напомним, что среди привитых белгородцев коронавирусом болеет менее 0,6%. В основном заражаются люди, которые привились первым компонентом вакцины, но не успели привиться вторым. В среднем по стране стойкий иммунитет после вакцинации вырабатывается у 94–95% людей.