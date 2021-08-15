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Вячеслав Гладков проинспектирует пляж для инвалидов в Белгороде

15 августа 2021, 06:13
Фото: beladm31
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проведёт обход Белгорода вместе с градоначальником Юрием Галдуном. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Также глава региона планирует провести несколько встреч с жителями областного центра.

Сегодня, 15 августа, глава региона Вячеслав Гладков проинспектирует объекты, по которым принимались решения в текущем году. Обход начнётся в 09:00. Сопровождать главу региона будет мэр Белгорода Юрий Галдун. Врио губернатора области осмотрит спортивные и детские площадки, утепление фасадов, пляж для инвалидов и много других объектов.

Также Гладков предложил всем белгородцам, у которых есть к нему вопросы, встретиться в 15:00 около дворца спорта «Космос» на улице Королёва.

Приходите, задавайте, постараюсь ответить на все ваши вопросы. Хочу сразу предупредить — это не последняя встреча. Их будет несколько, в разных районах города, обязательно о том, когда и где они будут проходить, буду вас оперативно информировать.Вячеслав Гладков

Напомним, пляж для людей с ОВЗ открыли к концу лета, хотя изначально планировалось, что объект заработает к 20 июня. Место отдыха уже протестировал инвалид-колясочник Максим Гончаров, которого сопровождали мама и сотрудник городского комплексного центра социального обслуживания населения.

На строительство пляжа для инвалидов потратили 2,1 млн рублей.

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