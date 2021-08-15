Вячеслав Гладков проинспектирует пляж для инвалидов в Белгороде

Приходите, задавайте, постараюсь ответить на все ваши вопросы. Хочу сразу предупредить — это не последняя встреча. Их будет несколько, в разных районах города, обязательно о том, когда и где они будут проходить, буду вас оперативно информировать.Вячеслав Гладков