Вячеслав Гладков проинспектирует пляж для инвалидов в Белгороде

Сегодня, 15 августа, глава региона Вячеслав Гладков проинспектирует объекты, по которым принимались решения в текущем году. Обход начнётся в 09:00. Сопровождать главу региона будет мэр Белгорода Юрий Галдун. Врио губернатора области осмотрит спортивные и детские площадки, утепление фасадов, пляж для инвалидов и много других объектов.
Также Гладков предложил всем белгородцам, у которых есть к нему вопросы, встретиться в 15:00 около дворца спорта «Космос» на улице Королёва.
Приходите, задавайте, постараюсь ответить на все ваши вопросы. Хочу сразу предупредить — это не последняя встреча. Их будет несколько, в разных районах города, обязательно о том, когда и где они будут проходить, буду вас оперативно информировать.Вячеслав Гладков
Напомним, пляж для людей с ОВЗ открыли к концу лета, хотя изначально планировалось, что объект заработает к 20 июня. Место отдыха уже протестировал инвалид-колясочник Максим Гончаров, которого сопровождали мама и сотрудник городского комплексного центра социального обслуживания населения.