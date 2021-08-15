Встреча Гладкова с белгородцами и возврат лекарств для детей-диабетиков: итоги дня

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал на своих страницах в социальных сетях, что к нему поступает много вопросов от родителей детей-диабетиков, которые касаются поставки препаратов. Всё дело в том, что региональный департамент здравоохранения провёл закупки, по итогам которых тендер выиграл новый поставщик. Соответственно и препарат для больных детей должен поступить новый. Но родители забили тревогу, объяснив это тем, что новое лекарство может не подойти. Поэтому глава региона дал поручение вернуть на полки аптек привычный «НовоРапид», а ведомству посоветовал более тщательно готовиться к закупочным процедурам.