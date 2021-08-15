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Встреча Гладкова с белгородцами и возврат лекарств для детей-диабетиков: итоги дня

15 августа 2021, 16:00
Фото: ИА "БелРу"
Врио губернатора Белгородской области встретился с жителями областного центра, в Белгороде открылся первый диск-гольф парк, а родители детей-диабетиков добились возврата на полки аптек прежнего препарата — в итогах дня ИА «Бел.Ру».

Когда новое не всегда лучше

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал на своих страницах в социальных сетях, что к нему поступает много вопросов от родителей детей-диабетиков, которые касаются поставки препаратов. Всё дело в том, что региональный департамент здравоохранения провёл закупки, по итогам которых тендер выиграл новый поставщик. Соответственно и препарат для больных детей должен поступить новый. Но родители забили тревогу, объяснив это тем, что новое лекарство может не подойти. Поэтому глава региона дал поручение вернуть на полки аптек привычный «НовоРапид», а ведомству посоветовал более тщательно готовиться к закупочным процедурам.

В белгородские аптеки вернут привычное лекарство для детей-диабетиков
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Новому спорту быть!

В Белгороде открылся первый диск-гольф парк. На площадке уже прошёл турнир «Belgorod Open — 2021», который организовали в рамках 7-го этапа Национального диск-гольф тура. В спортивном мероприятии приняли участие 23 спортсмена, 12 — новички. На турнир приехали игроки из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

В Белгороде открылся диск-гольф парк
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В формате «без галстуков»

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провёл обход Белгорода вместе с градоначальником Юрием Галдуном. Он осмотрел спортивные и детские площадки, утепление фасадов, пляж для инвалидов. А в 15:00 около дворца спорта «Космос» встретился с местными жителями, чтобы ответить на их вопросы.

Глава региона Вячеслав Гладков пригласил жителей Белгорода на встречу
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