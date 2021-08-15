В Белгородской области выберут студентов для назначения губернаторской стипендии

Денежное поощрение за особые достижения в добровольчестве, творчестве и популяризации студенческого движения могут получить волонтёры, члены общественных организаций, студенческих отрядов. В случае победы в конкурсе студенты будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей, сообщили в областном правительстве.

Конкурс для претендентов на стипендию губернатора пройдёт в два этапа. На первом комиссия оценит портфолио и проекты по выбранному направлению. На втором пройдёт очная защита проектов. Чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить анкету, взять справку об успеваемости и выписку из решения учёного или педагогического совета, собрать копии наград и опубликованных статей. Дополнительно претендентам на стипендию нужно отправить запрос в АИС «Молодёжь России». Претендовать на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей могут волонтёры, члены общественных организаций, студенческих отрядов, профсоюзов, а также блогеры, кавээнщики, литераторы, журналисты, участники творческих коллективов. Стипендию будут платить на протяжении девяти месяцев. Заявки принимают в Белгороде на ул. Костюкова, 46 (общежитие № 5). Материалы по теме В Белгородской области 30 одарённых детей получат губернаторские стипендии В Белгороде назвали одарённых детей, которые получат стипендию мэра Двое белгородцев получат стипендии имени Вознесенского