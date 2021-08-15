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В Белгородской области выберут студентов для назначения губернаторской стипендии

15 августа 2021, 07:51
Фото: pixabay.com
Денежное поощрение за особые достижения в добровольчестве, творчестве и популяризации студенческого движения могут получить волонтёры, члены общественных организаций, студенческих отрядов. В случае победы в конкурсе студенты будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей, сообщили в областном правительстве.

Конкурс для претендентов на стипендию губернатора пройдёт в два этапа. На первом комиссия оценит портфолио и проекты по выбранному направлению. На втором пройдёт очная защита проектов.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить анкету, взять справку об успеваемости и выписку из решения учёного или педагогического совета, собрать копии наград и опубликованных статей. Дополнительно претендентам на стипендию нужно отправить запрос в АИС «Молодёжь России».

Претендовать на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей могут волонтёры, члены общественных организаций, студенческих отрядов, профсоюзов, а также блогеры, кавээнщики, литераторы, журналисты, участники творческих коллективов. Стипендию будут платить на протяжении девяти месяцев.

Заявки принимают в Белгороде на ул. Костюкова, 46 (общежитие № 5).

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