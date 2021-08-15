В Белгородской области протекающую крышу 40-летнего дома отремонтируют до октября

Врио губернатора Белгородской области посетил Алексеевку, где встретился с местными жителями. На мероприятие со своей проблемой пришли владельцы квартир в доме № 3 по адресу ул. Мостовая, 3. По словам людей, за более чем 40 лет эксплуатации дом ни разу капитально не ремонтировали. По всему зданию идут трещины, а жители верхних этажей страдают из-за регулярных протечек во время осадков.