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В Белгородской области протекающую крышу 40-летнего дома отремонтируют до октября

15 августа 2021, 13:11
Фото: pixabay.com
Речь идёт о жилом доме в Алексеевке по адресу улица Мостовая, 3. Строение возвели 40 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. По зданию идут трещины, а из-за дыр в кровле страдают жители верхних этажей. Исправить ситуацию поручил глава региона Вячеслав Гладков, сообщили в областном правительстве.

Врио губернатора Белгородской области посетил Алексеевку, где встретился с местными жителями. На мероприятие со своей проблемой пришли владельцы квартир в доме № 3 по адресу ул. Мостовая, 3. По словам людей, за более чем 40 лет эксплуатации дом ни разу капитально не ремонтировали. По всему зданию идут трещины, а жители верхних этажей страдают из-за регулярных протечек во время осадков.

Глава региона поручил управляющей компании привести в порядок кровлю до октября. Качество ремонта он проверит лично. Кроме того, Гладков поручил провести качественный мониторинг состояния дома. По его результатам эксперты дадут оценку и примут решение.

Напомним, 15 августа глава региона встречается с жителями Белгорода. Одна из встреч проходит около дворца спорта «Космос» на улице Королёва.

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