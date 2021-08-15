В Белгородской области от коронавируса умерли ещё две женщины

По официальным данным, на 15 августа в Белгородской области коронавирус обнаружили у 46 808 человек. За последние сутки в статистику внесли 144 человека. На первом месте по суточному приросту Белгород. В областном центре заболели 57 человек. Ещё 23 инфицировались в Старооскольском горокруге. А 18 человек заразились в Белгородском районе.
Не справились с болезнью две женщины. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — жительница Красненского района 1954 года рождения и жительница Волоконовского района 1958 года рождения. Пациентки лечились в Старооскольской окружной больнице. Общее число умерших составило 955.
Вылечить смогли за сутки 35 белгородцев. Общее число победивших болезнь достигло 41 242.
В настоящее время в стационарах области находятся 1425 пациентов, из которых 37 в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ.