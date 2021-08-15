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Пермский робот Аквабот будет «работать» в белгородском аквапарке

15 августа 2021, 14:23
Фото: pixabay.com
Робот будет консультировать посетителей белгородского аквапарка и помогать в навигации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании-разработчика из Перми. Для нового сотрудника компании белгородцы выбрали имя Аквабот.

По информации источника, робот будет консультировать посетителей по сервисам и услугам аквапарка, помогать в навигации и поиске инфраструктурных зон, а также общаться с посетителями и привлекать новых гостей. Чтобы робот мог провожать человека до необходимого места, инженеры разработали специальные датчики, с помощью которых робот строит карту помещения.

Появление нового сотрудника связано с пандемией. Робот будет находиться в местах повышенного скопления людей и предотвратит общение между посетителями и сотрудниками аквапарка. Выбирали имя для робота белгородцы. По итогам голосования его будут называть Аквабот.

Разработчики специально создали для Аквабота лингвистическую базу, которая содержит ответы на основные вопросы о работе аквапарка, о его услугах и зонах отдыха, а также о всех направлениях инфраструктуры аквапарка.

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#Новости#Аквапарк#Робот#Пермь#Помощники#Технологии
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