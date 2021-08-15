Пермский робот Аквабот будет «работать» в белгородском аквапарке

По информации источника, робот будет консультировать посетителей по сервисам и услугам аквапарка, помогать в навигации и поиске инфраструктурных зон, а также общаться с посетителями и привлекать новых гостей. Чтобы робот мог провожать человека до необходимого места, инженеры разработали специальные датчики, с помощью которых робот строит карту помещения.