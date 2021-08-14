В школе искусств под Белгородом не досчитались заявленных работ на 4 млн рублей

В 2020 году в селе Бессоновка Белгородского района появилась детская школа искусств, которая обошлась отделу капитального строительства района в 20 млн рублей. Строительство объекта должны были завершить до конца 2020 года.
Строительством школы занималось ООО «СК „ИнвестПромЭлит“», которое решило «сэкономить» и самовольно сократить список работ. Так, в результате прокурорской проверки, выявили нарушения и недостачу заявленных работ на сумму в 4 млн рублей. В отношении директора предприятия возбудили административное дело, которое передали в суд.
На директора компании наложили штраф в размере 500 тыс. рублей и заставили доделать все работы. Только после представления прокуратуры района подрядчик завершил строительные работы в полном объёме.
Стоит отметить, что компания уже не первый раз оказывается в центре скандала. Так, в начале 2021 года белгородцы жаловались на ужасный биотуалет, который подрядчик установил в их дворе и перестал следить за отхожим местом.
А в декабре 2020 года эта же компания задерживала сроки капремонта в доме № 17 по улице Шершнёва в областном центре.
ООО «ИнвестПромЭлит» зарегистрировано в 2013 году. В 2020 году компания смогла выручить от продажи 239 млн рублей и получить чистую прибыль на сумму в 3,2 млн рублей. Директором предприятия числится Александр Вивтюк.