bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2021, 18:16

Published 14 августа 2021, 18:16

Modified 9 декабря 2024, 16:02

Updated 9 декабря 2024, 16:02

В Одноклассниках пройдет бесплатный мини-курс от Вебиум ЕГЭ для родителей

В Одноклассниках пройдет бесплатный мини-курс от Вебиум ЕГЭ для родителей

14 августа 2021, 18:16
Фото: 1mi.
Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ Вебиум и социальная сеть Одноклассники проведут бесплатный мини-курс о ЕГЭ для родителей.

Спикеры расскажут, как правильно выстраивать диалог с выпускником в период подготовки к экзаменам. Вебинары пройдут 18 и 20 августа 2021 года.

К единым выпускным экзаменам нужно готовиться не только детям, но и их родителям. Перед началом учебного года команда преподавателей «Вебиум» и психолог сервиса «Ясно» поднимут актуальные проблемы, с которыми ежегодно сталкиваются семьи выпускников. В рамках вебинаров специалисты обсудят важность психологической поддержки ребенка, его вовлечение в процесс подготовки к ЕГЭ и подбор оптимального способа изучения материала.

Мини-курс пройдет в официальной группе Вебиум для Родителей в ОК. Посмотреть полезные эфиры смогут все пользователи рунета, видео доступны без авторизации в Одноклассниках. Первая трансляция пройдет 14 августа в 12:00. Его тема будет посвящена психологической поддержке выпускников перед ЕГЭ, а последующие связаны с мотивацией и форматами подготовки.

«Родители играют важную роль в подготовке ребенка к выпускным экзаменам. Помощь и мотивация со стороны семьи — одни из составляющих успешной сдачи ЕГЭ. В рамках нашего мини-курса мы посоветуем родителям, как справиться со стрессом и как обратить его в пользу для себя и ребенка. К сожалению, немногие акцентируют внимание на том, что мамы и папы тоже боятся ЕГЭ. Мы бы хотели решить эту проблему прямым и честным диалогом», комментирует Даниил Дарвин, основатель и CEO Вебиум.

Социальная сеть Одноклассники регулярно проводит и поддерживает социальные и образовательные проекты. Так, в сентябре 2020 года в ОК прошел ежегодный проект об осознанном родительстве «Меня волнует». Летом 2020 года ОК и издание «Такие дела» запустили вторую серию ликбеза «Мы так не говорим» о корректном общении в интернете. Весной 2021 года ОК поддержали проект Госуслуг — курс для одиноких родителей.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика