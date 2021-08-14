Только 11% россиян готовы поддержать КПРФ на выборах

Вместе с тем 8% опрошенных собираются отдать свои голоса одной из мелких партий. За «Новых людей» проголосуют 2%. Партию пенсионеров, «Яблоко», «Зеленую альтернативу», «Коммунистов России» и «Родину» поддерживают по 1% избирателей. Оставшимся партиям досталось бы менее 1%.