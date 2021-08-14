Только 11% россиян готовы поддержать КПРФ на выборах

«Единой России» досталось первое место с 29%. КПРФ и Либерально-демократическая партия России получили второе и третье места с 11% и 9% голосов соответственно. На четвертом месте расположилась «Справедливая Россия — За правду». У нее 6% голосов.
В целом в исследовании участвовали 3 000 граждан, живущих в 207 населенных пунктах России. Опрос провели с шестого по восьмое августа.
Так, не желают принимать участие в выборах 14% россиян. Еще 21% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.
Вместе с тем 8% опрошенных собираются отдать свои голоса одной из мелких партий. За «Новых людей» проголосуют 2%. Партию пенсионеров, «Яблоко», «Зеленую альтернативу», «Коммунистов России» и «Родину» поддерживают по 1% избирателей. Оставшимся партиям досталось бы менее 1%.
Специалисты Ассоциации “Независимый общественный мониторинг” (НОМ) объясняют подобные итоги опроса смещением фокуса внимания россиян с традиционных партий в сторону политических объединений, которые не представлены в Государственной думе.
Замглавы департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Роман Парма считает, что электорат парламентских партий в целом остается стабильным. Его показатели неизменны.