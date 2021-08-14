Присвоенные 4 млн рублей и прифотошопленный чиновник: итоги дня в Белгороде

Оказывается, чиновник был в курсе пикантной ситуации. Когда его позвали на совместное фото, он был в отпуске вне города. Приезжать в областной центр для совместной фотосессии он не собирался, а вот попасть на Доску почёта хотелось, потому он дал добро на создание коллажа.