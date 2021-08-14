Присвоенные 4 млн рублей и прифотошопленный чиновник: итоги дня в Белгороде

Прокуратура Белгородского района заинтересовалась компанией ООО «СК „ИнвестПромЭлит“», которая занималась строительством детской школы искусств в селе Бессоновка. На объект выделили порядка 20 млн рублей, однако по факту застройщик схалтурил. В ходе проверки выявили нарушения, в частности — не досчитались работ, предусмотренных госконтрактом, на сумму в 4 млн рублей. Дело дошло до суда, застройщик полностью выполнил свои обязательства.
В мэрии Белгорода прокомментировали фото с городской Доски почёта, на котором одного из участников просто прифотошопили. «Пришельцем» оказался глава управы «Черёмушки» Борис Каменский.
Оказывается, чиновник был в курсе пикантной ситуации. Когда его позвали на совместное фото, он был в отпуске вне города. Приезжать в областной центр для совместной фотосессии он не собирался, а вот попасть на Доску почёта хотелось, потому он дал добро на создание коллажа.
Фотографию с Доски почёта пообещали снять. Вероятно, её заменят либо оригиналом без Каменского, либо всё-таки сфотографируют заново уже с чиновником. Ну, или сделают более качественный коллаж, на котором не будет путаницы с ногами участников фото.
Белгородец, которого задержали на улице Щорса в пятницу, оказался сильно пьян. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,195 мл/л, что в семь раз больше допустимой нормы.
Вдобавок ко всему у водителя не оказалось прав. Теперь ему придётся либо 15 суток быть под административным арестом и думать над своей жизнью, либо заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.