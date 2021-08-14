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Под Белгородом один водитель столкнул в кювет другого и пострадал сам

14 августа 2021, 13:50
Фото: гибдд.рф
За сутки на территории Белгородской области в ДТП пострадали четыре человека. В одном из случаев водитель врезался в двигающийся впереди автомобиль и столкнул его в кювет. Пострадали оба водителя.
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Дороги

На 58-м км автодороги Белгород — Новый Оскол — Советское случилось необычное ДТП. Водитель за рулём Lada Vesta ехал по своим делам, когда сзади в него врезалась Lada-212140, которой управлял 31-летний водитель. Автомобили съехали в кювет, медицинская помощь потребовалась обоим водителям.

В Валуйках 46-летняя женщина за рулём иномарки не заметила идущего по нерегулируемому переходу мужчину. 52-летний пешеход угодил под колёса на улице Свердлова. Мужчина получил телесные повреждения, его забрали в больницу.

В Старооскольском горокруге 42-летний водитель за рулём Audi A4 не справился с управлением своей машины и наехал на бордюр. Из-за этого автомобиль занесло и выбросило с дороги. Водитель получил травмы.

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