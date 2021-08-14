Озеленение участка от «Родины» до развязки в Белгороде затянется из-за плохой погоды

Задача была сложная: нужно было не только озеленить пространство, но и избавиться от тотального засева газонами. Местность тут, мягко говоря, специфическая: по сути, это придорожные откосы. Не клумбы, не скверы, не парки. Это самый грязный участок, с бешеной нагрузкой реагентов с дороги, пыли и грязи. Мы должны были предложить такой проект, который бы выжил в этих условиях, был бы несложным в уходе, но придавал бы узнаваемость месту.Анна Гамурак