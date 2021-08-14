Озеленение участка от «Родины» до развязки в Белгороде затянется из-за плохой погоды

Озеленение участка от остановки «Родина» до транспортной развязки проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Щорса оказалось сложной задачей. О трудностях, с которыми рабочим уже пришлось столкнуться, рассказала автор проекта и руководитель компании ООО «Дирекция пространственного развития „10“» Анна Гамурак. По её словам, объект трудный в плане почвы и нагрузки на экологию.
Задача была сложная: нужно было не только озеленить пространство, но и избавиться от тотального засева газонами. Местность тут, мягко говоря, специфическая: по сути, это придорожные откосы. Не клумбы, не скверы, не парки. Это самый грязный участок, с бешеной нагрузкой реагентов с дороги, пыли и грязи. Мы должны были предложить такой проект, который бы выжил в этих условиях, был бы несложным в уходе, но придавал бы узнаваемость месту.Анна Гамурак
По словам эксперта, проект является пилотным, название «Городские луга» не подразумевает полное избавление от деревьев в пользу приземистой флоры.
Грунт здесь и землёй-то трудно назвать: это строительный мусор и пыль дорог, которые просто годами тут накапливались. Когда начали земляные работы, нашли много «похороненных» тут опор старых фонарей, каких-то фундаментов. Сажать деревья было не во что.Анна Гамурак
Проблему плохого грунта решили подвозом чернозёма и питательных смесей. Перед высадкой деревьев в яму будет закладываться питательный грунт, будут использовать не саженцы, а взрослые деревья высотой около трёх метров.
Поскольку нам нужно дополнительно сажать здесь деревья, а грунта почти нет, мы решили насыпать землю сверху. Создадим подпорную стенку, которая по совместительству станет скамейкой. Вообще, мы скованы тут многими факторами: очень тонкий слой земли, под которым сразу пролегают коммуникации. Мы решили увеличить слой почвы.Анна Гамурак
Стоит отметить, что белгородцы после вырубки нескольких аварийных деревьев и вредного ясенелистного клёна обеспокоились судьбой участка. Гамурак сообщила, что на объекте появятся новые ели, липы и многоствольные рябины. Всего высадят 66 деревьев и более 50 видов декоративных растений. По словам дизайнера, высаживать цветы и декоративные растения в данный момент не будут из-за слишком жаркой и сухой погоды. Приступить к проекту раньше и высадить цветы весной не удалось из-за длительного процесса согласования всей документации.