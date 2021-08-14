«Деметра-Холдинг» прибрал «РусТрансКом»

По словам члена совета директоров «Деметра-Холдинг», создателя группы компаний «РТК» Константина Засова, прошедший сезон железнодорожный оператор отработал совместно с «Деметра-Холдинг». Синергия, возникающая при консолидации логистических активов в единую систему, видна всем участникам рынка. Между тем «Русагротранс» и остальные активы «РусТрансКом» до сих пор остаются универсальными логистическими компаниями. Они нацелены на удовлетворение потребностей каждого клиента, независимо от объемов перевозок и географии работы.