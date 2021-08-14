«Деметра-Холдинг» прибрал «РусТрансКом»

Posted 14 августа 2021, 08:57
Published 14 августа 2021, 08:57
Modified 18 сентября 2022, 12:09
Updated 18 сентября 2022, 12:09
Консолидация железнодорожных активов отвечает стратегии «Деметра-Холдинг» по интегрированному развитию логистических и трейдинговых активов. Внутри России эффективность логистических цепочек вырастет. Логистическая инфраструктура рынка будет обновлена. Поставки зерна за границу оптимизируют. Такой подход укрепит позиции продукции отечественного агропромышленного комплекса на рынках мира.
Топ-менеджеры «Деметра-Холдинг» продолжат воплощать в жизнь стратегию железнодорожного оператора «РТК». Здесь имеется в виду удержание организацией ведущих позиций в сегментах перевозок специализированным составом. Речь идет об аграрных, лесных и навалочных грузах, а также о транспортировке минеральных удобрений, пишет newstracker.ru.
Во время объединения компаний должности президента РТК и первого заместителя генерального директора «Деметра-Холдинг» достались Алексею Грибанову. Именно он будет развивать железнодорожный и портовые сегменты бизнеса «Деметра-Холдинг».
Генеральный директор «Деметра-Холдинг» Сергей Эмдин сказал, что «РусТрансКом» демонстрирует устойчивую положительную динамику и показывает стабильные финансовые результаты. В будущем организация будет показывать эффективный рост. У РТК есть большие компетенции и отраслевая экспертиза. Компания собрала команду профессионалов. Этот потенциал задействуют для ее последующего развития. Новые управленцы сохранили в бизнесе основных менеджеров «РусТрансКом». Процедуру объединения организаций сделали оптимальной для клиентов.
По словам члена совета директоров «Деметра-Холдинг», создателя группы компаний «РТК» Константина Засова, прошедший сезон железнодорожный оператор отработал совместно с «Деметра-Холдинг». Синергия, возникающая при консолидации логистических активов в единую систему, видна всем участникам рынка. Между тем «Русагротранс» и остальные активы «РусТрансКом» до сих пор остаются универсальными логистическими компаниями. Они нацелены на удовлетворение потребностей каждого клиента, независимо от объемов перевозок и географии работы.