bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2021, 08:57

Published 14 августа 2021, 08:57

Modified 18 сентября 2022, 12:09

Updated 18 сентября 2022, 12:09

«Деметра-Холдинг» прибрал «РусТрансКом»

«Деметра-Холдинг» прибрал «РусТрансКом»

14 августа 2021, 08:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Руководство «Деметра-Холдинг» и держатели ценных бумаг группы компаний «РусТрансКом» (РТК) завершили работу по доведению суммарной доли «Деметра-Холдинг» до 100%. Сделку уже закрыли.

Консолидация железнодорожных активов отвечает стратегии «Деметра-Холдинг» по интегрированному развитию логистических и трейдинговых активов. Внутри России эффективность логистических цепочек вырастет. Логистическая инфраструктура рынка будет обновлена. Поставки зерна за границу оптимизируют. Такой подход укрепит позиции продукции отечественного агропромышленного комплекса на рынках мира.

Топ-менеджеры «Деметра-Холдинг» продолжат воплощать в жизнь стратегию железнодорожного оператора «РТК». Здесь имеется в виду удержание организацией ведущих позиций в сегментах перевозок специализированным составом. Речь идет об аграрных, лесных и навалочных грузах, а также о транспортировке минеральных удобрений, пишет newstracker.ru.

Во время объединения компаний должности президента РТК и первого заместителя генерального директора «Деметра-Холдинг» достались Алексею Грибанову. Именно он будет развивать железнодорожный и портовые сегменты бизнеса «Деметра-Холдинг».

Генеральный директор «Деметра-Холдинг» Сергей Эмдин сказал, что «РусТрансКом» демонстрирует устойчивую положительную динамику и показывает стабильные финансовые результаты. В будущем организация будет показывать эффективный рост. У РТК есть большие компетенции и отраслевая экспертиза. Компания собрала команду профессионалов. Этот потенциал задействуют для ее последующего развития. Новые управленцы сохранили в бизнесе основных менеджеров «РусТрансКом». Процедуру объединения организаций сделали оптимальной для клиентов.

По словам члена совета директоров «Деметра-Холдинг», создателя группы компаний «РТК» Константина Засова, прошедший сезон железнодорожный оператор отработал совместно с «Деметра-Холдинг». Синергия, возникающая при консолидации логистических активов в единую систему, видна всем участникам рынка. Между тем «Русагротранс» и остальные активы «РусТрансКом» до сих пор остаются универсальными логистическими компаниями. Они нацелены на удовлетворение потребностей каждого клиента, независимо от объемов перевозок и географии работы.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика