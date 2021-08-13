За сутки в Белгородской области пожары повредили шесть автомобилей

Помимо этого, 12 августа горела двухкомнатная квартира в девятиэтажке на улице 5 Августа в Белгороде — пострадал 36-летний собственник. Огонь повредил мебель, вещи и оконную раму. Возможно, к пожару привело неосторожное обращение с огнём во время приготовления еды.