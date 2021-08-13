За сутки в Белгородской области пожары повредили шесть автомобилей

На автостоянке в Старом Осколе 12 августа вспыхнул Peugeot 407. По предварительной версии, к пожару привела неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля. Огонь повредил моторный отсек иномарки.
В том же Старом Осколе сгорела «Газель-2705», предположительно — из-за неисправности электропроводки. Кроме этого автомобиля, пострадал рядом стоявший Datsun on-Do: огонь повредил фару и бампер.
В Ивановке Прохоровского района сгорел ВАЗ-2107. Одной из основных версий специалисты называют поджог.
В Белгороде на улице Шаландина горел Mercedes-Benz GLA: огонь повредил заднюю правую часть иномарки. Предварительная версия происшествия — поджог. Кроме Mercedes, пострадал находившийся рядом Kia Ceed: у него повреждены пластиковые элементы задней правой части.
Помимо этого, 12 августа горела двухкомнатная квартира в девятиэтажке на улице 5 Августа в Белгороде — пострадал 36-летний собственник. Огонь повредил мебель, вещи и оконную раму. Возможно, к пожару привело неосторожное обращение с огнём во время приготовления еды.
За минувшие сутки также горели жилой дом в Троицком Губкинского горокруга, деревянная беседка в Прохоровке, неиспользуемый гараж в Вейделевке, продуктовый магазин в Рождествено Валуйского горокруга.
Пожар произошёл и на территории Яковлевского ГОКа. Огонь повредил автомобиль ПСМ-206. Причину возгорания и ущерб устанавливают. Напомним, что из шахты пришлось эвакуировать 200 человек.