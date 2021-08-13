В Белгороде продают дом на доме

Многокомнатная квартира продаётся в мкр. Савино на ул. Октябрьская, 52 в Белгороде. Судя по объявлению, апартаменты находятся на десятом этаже девятиэтажного дома. Попасть туда можно через отдельный вход.
Площадь недвижимости — 324 м². В квартире находится гостиная (62 м²) с выходом на веранду, каминный зал (32 м²), спальня, две гардеробные (отапливаемая и холодная), кабинет, спортивный зал (44 м²), сауна с парной и бассейном, два санузла, кухня и оранжерея со стеклянной крышей.
Также из квартиры есть собственный выход на крышу. В объявлении указано, что участок крыши — приватный. На нём оборудована зона для барбекю. При этом квартира оформлена как нежилое помещение.
В доме есть детская площадка и проведён косметический ремонт.
Напомним, в микрорайоне Савино находятся не только многоэтажные дома с элитной недвижимостью. К примеру, на улице Красных Партизан стоят бараки, которые стали жилыми помещениями. В 90-е уличные туалеты в бараках заменили на унитазы, в квартирах установили сантехнику. Но к канализации дома не подключили, а сделали для жителей открытую выгребную яму, содержимое которой может увидеть любой прохожий.
Жители неоднократно обращались в СМИ и природоохранные организации и говорили, что управляющая компания вовремя не выкачивает отходы и они выливаются наружу.
И только 11 августа 2021 года на сайте госзакупок появился лот на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Строительство канализации от жилых домов по ул. Красных Партизан и ул. Первомайской в г. Белгороде». Торги выиграло ООО «Конкорд».