В Белгороде продают дом на доме

Напомним, в микрорайоне Савино находятся не только многоэтажные дома с элитной недвижимостью. К примеру, на улице Красных Партизан стоят бараки, которые стали жилыми помещениями. В 90-е уличные туалеты в бараках заменили на унитазы, в квартирах установили сантехнику. Но к канализации дома не подключили, а сделали для жителей открытую выгребную яму, содержимое которой может увидеть любой прохожий.