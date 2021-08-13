Таунхаусы построят для работников белгородского научно-образовательного центра

В селе Стрелецкое Красногвардейского района планируют построить таунхаусы на территории научно-образовательного центра «Бирюч». Как отметила руководитель управления архитектуры и градостроительства Белгородской области Галина Горожанкина, здания на 60 квартир возведут на закрытой территории для собственных нужд предприятия.
По словам чиновницы, компоновка каждого блока будет иметь выход на сопредельную территорию, однако каждой квартире не станут выделять отдельный земельный участок. В ведомстве планируют сделать акцент на комплексном подходе развития территории.
В целом квартиры планируется построить разной площади. Сами таунхаусы облицевали фиброцементными плитами, а на территории создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения.