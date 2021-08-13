Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Таунхаусы построят для работников белгородского научно-образовательного центра

13 августа 2021, 16:30
Фото: скриншот документа
Дома на 60 квартир разместят на закрытой территории. Земельные участки, прилегающие к зданию, жителям выделять не будут.

В селе Стрелецкое Красногвардейского района планируют построить таунхаусы на территории научно-образовательного центра «Бирюч». Как отметила руководитель управления архитектуры и градостроительства Белгородской области Галина Горожанкина, здания на 60 квартир возведут на закрытой территории для собственных нужд предприятия.

По словам чиновницы, компоновка каждого блока будет иметь выход на сопредельную территорию, однако каждой квартире не станут выделять отдельный земельный участок. В ведомстве планируют сделать акцент на комплексном подходе развития территории.

В целом квартиры планируется построить разной площади. Сами таунхаусы облицевали фиброцементными плитами, а на территории создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения.

Материалы по теме
В Белгороде построят Центр художественной гимнастикиВ Губкине построят плавательный бассейн длиной 52 метраПостковидный город с экопарком построят под Белгородом
#Новости#Бирюч#Таунхаус#Белгородская область#Архитектура#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46