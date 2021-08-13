Проект по обеспечению бедных белгородцев валежником признали лучшим

В России подвели итоги национальной премии «Зелёный проект года — 2021». Участвовало в ней и управление лесами Белгородской области.
В одной из четырёх номинаций — социальной — ведомство стало лучшим. Жюри отметило проект «Организация обеспечения социально незащищённых слоёв населения валежной древесиной».
По словам автора идеи Евгения Мелашенко, потребность в древесине у малообеспеченных белгородцев за последние годы росла. Сейчас в регионе проект уже завершён, но в отдельных районах его продолжают реализовывать. «Надеемся, что нашим опытом смогут воспользоваться коллеги и из других регионов», — добавил Мелашенко.
Стоит отметить, что всего на премию отправили 78 проектов, причём шесть из них поступило от управления лесами Белгородской области. За наибольшее количество заявок ведомство отметили спецпризом как «Самый активный регион России, поддерживающий ответственное использование лесных ресурсов России и их сохранение».
Организатор премии «Зелёный проект года — 2021» — Лесной попечительский совет FSC России. Награды получают наиболее яркие проекты, которые оказали положительное влияние на леса страны.
В 2021 году конкурсанты участвовали в четырёх номинациях: экологическая, экономическая, социальная, а также детский проект. Победителей определяло жюри из представителей НКО, научно-исследовательского сообщества, СМИ и бизнеса.