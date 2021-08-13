Проект по обеспечению бедных белгородцев валежником признали лучшим

По словам автора идеи Евгения Мелашенко, потребность в древесине у малообеспеченных белгородцев за последние годы росла. Сейчас в регионе проект уже завершён, но в отдельных районах его продолжают реализовывать. «Надеемся, что нашим опытом смогут воспользоваться коллеги и из других регионов», — добавил Мелашенко.