Лесопатолог объяснил, почему в Белгороде почти исчезли каштаны и появились липы

По Гражданскому проспекту у нас росло более 200 штук каштанов. В них массово заселился вредитель — это моль, которая откладывает яйца на листок. Выводится мельчайшая, меньше половины миллиметра, гусеничка, которая в пластинке листа выгрызает небольшую норку, там живёт и питается. Достать её никак нельзя. Николай Сморщок