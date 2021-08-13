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Posted 13 августа 2021, 08:37

Published 13 августа 2021, 08:37

Modified 1 декабря, 08:21

Updated 1 декабря, 08:21

Лесопатолог объяснил, почему в Белгороде почти исчезли каштаны и появились липы

13 августа 2021, 08:37
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Новости Белгорода
Каштаны в областном центре заболели неизлечимой болезнью. Бороться с вредителем можно только специальными инъекциями, но они запрещены для применения в населённых пунктах.

Причиной болезни белгородских каштанов стал охридский минёр, известный также как каштановая минирующая моль. Поражает паразит именно каштаны, другие деревья его не интересуют. По словам инженера-лесопатолога муниципального предприятия «Управление Белгорблагоустройство» Николая Сморщока, в городских условиях спасти деревья от напасти нельзя.

По Гражданскому проспекту у нас росло более 200 штук каштанов. В них массово заселился вредитель — это моль, которая откладывает яйца на листок. Выводится мельчайшая, меньше половины миллиметра, гусеничка, которая в пластинке листа выгрызает небольшую норку, там живёт и питается. Достать её никак нельзя. Николай Сморщок

Победить заражение минёром можно только при помощи инъекций специального средства. Гусеница съест яд вместе с соком дерева и погибнет. Каждому дереву для лечения требуется минимум четыре укола, но препарат запрещён к применению в населённых пунктах.

Из-за того, что листья начинают преждевременно пропадать и увядать, корневая система дерева перестаёт получать питание солнечным светом, каштаны уходят в зимнюю фазу покоя ослабшими и могут погибнуть.

Николай Сморщок говорит, что заражённые каштаны заменили преимущественно липами. Причина выбора — в стоимости саженцев.

Когда начали искать посадочный материал, главную роль сыграл финансовый вопрос. Мы нашли более перспективные, но дешёвые саженцы, хорошие сорта. Ездили за ними в Тульскую область. Сейчас у лип наблюдается краевой некроз — это грибковое заболевание, его можно вылечить, но для этого необходимо регулярно обрабатывать деревья.Николай Сморщок

Эксперт сообщил, что в Белгороде не зафиксировано случаев бактериального ожога деревьев. Напомним, что очаги бактериального ожога растений специалисты Россельхознадзора нашли в частных хозяйствах Шебекинского горокруга, болезнь успела распространиться по городу. Опасное заболевание обнаружили в 2019 году.

#Новости#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Деревья#Озеленение#Каштаны
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