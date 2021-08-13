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Команда «Россети Центр» стала призёром чемпионата профмастерства ГК «Россети»

13 августа 2021, 14:47
Фото: «Россети Центр»
Команды «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стали призёрами корпоративного чемпионата профмастерства группы компаний «Россети».

13 августа в Екатеринбурге завершился открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills.

В командном зачёте в компетенции «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии» Алексей Юдин и Евгений Манцуров из филиала «Россети Центр и Приволжьe» – «Калугаэнгерго» заняли 2-е место, а Максим Галкин и Анатолий Гольев из филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» – 3-е место.

В рамках данных соревнований в индивидуальном зачёте 3-е место в компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» занял Владимир Комаров из филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

Фото: ПАО «Россети»

#Новости#WorldSkills#Филиал «Россети Центр Белгородэнерго»#Россети Центр#ПАО «Россети»#Экономика
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