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ФАС проверит «Пятёрочки», «Ленты» и «Магниты» из-за роста цен

13 августа 2021, 10:42
Фото: Бел.Ру
Федеральная антимонопольная служба проводит выездные проверки в торговых сетях из-за жалоб россиян.

На сайте ведомства сообщили, что внеплановые проверки затронут Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Антимонопольщики проверят ценообразование в рознице и изучат причины повышения стоимости продовольственных товаров.

Проверки начались после обращений граждан из-за роста цен в магазинах. ФАС предполагает, что это могло стать следствием антиконкурентного сговора крупных торговых сетей. В случае выявления нарушений компаниям грозит штраф до 15% от годовой выручки.

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#Новости#Проверки#Торговые сети#ФАС России#Рост цен#Экономика
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