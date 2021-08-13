ФАС проверит «Пятёрочки», «Ленты» и «Магниты» из-за роста цен

На сайте ведомства сообщили, что внеплановые проверки затронут Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Антимонопольщики проверят ценообразование в рознице и изучат причины повышения стоимости продовольственных товаров.
Проверки начались после обращений граждан из-за роста цен в магазинах. ФАС предполагает, что это могло стать следствием антиконкурентного сговора крупных торговых сетей. В случае выявления нарушений компаниям грозит штраф до 15% от годовой выручки.