В белгородской ГИБДД изменили график приёма повторных экзаменов на водительские права

Posted 12 августа 2021, 12:50
Published 12 августа 2021, 12:50
Modified 1 декабря, 07:49
Updated 1 декабря, 07:49
С 9 августа в МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области практические экзамены для граждан, которые не сдали экзамен на водительские права с первого раза, проводят и по понедельникам. Ранее это был выходной день. Помимо этого, в отведённые дни — вторник, среду и четверг — на пересдаче теперь смогут принять до 85 человек.
Повторную сдачу практического экзамена назначает инспектор. Прийти на пересдачу можно не ранее чем через семь дней и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего экзамена.
Если будущий автомобилист не сдаст и со второго раза, то практический экзамен с третьей и последующих попыток назначается не ранее чем через один и не позднее трёх месяцев со дня проведения предыдущего экзамена.
Записаться на пересдачу можно при личном посещении и по телефону (4722) 34-96-00.