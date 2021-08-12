В белгородской ГИБДД изменили график приёма повторных экзаменов на водительские права

С 9 августа в МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области практические экзамены для граждан, которые не сдали экзамен на водительские права с первого раза, проводят и по понедельникам. Ранее это был выходной день. Помимо этого, в отведённые дни — вторник, среду и четверг — на пересдаче теперь смогут принять до 85 человек.