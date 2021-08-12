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Posted 12 августа 2021, 12:50

Published 12 августа 2021, 12:50

Modified 1 декабря, 07:49

Updated 1 декабря, 07:49

В белгородской ГИБДД изменили график приёма повторных экзаменов на водительские права

12 августа 2021, 12:50
В региональном МРЭО ГИБДД УМВД повторные практические экзамены теперь проводят и по понедельникам. Порядок изменений разъяснили в полиции.

С 9 августа в МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области практические экзамены для граждан, которые не сдали экзамен на водительские права с первого раза, проводят и по понедельникам. Ранее это был выходной день. Помимо этого, в отведённые дни — вторник, среду и четверг — на пересдаче теперь смогут принять до 85 человек.

Повторную сдачу практического экзамена назначает инспектор. Прийти на пересдачу можно не ранее чем через семь дней и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего экзамена.

Если будущий автомобилист не сдаст и со второго раза, то практический экзамен с третьей и последующих попыток назначается не ранее чем через один и не позднее трёх месяцев со дня проведения предыдущего экзамена.

Записаться на пересдачу можно при личном посещении и по телефону (4722) 34-96-00.

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#Новости#Общество#Гибдд#Экзамен#Водительские права
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