Молодёжь Белгорода решит, в каком формате будет работать ЦМИ после открытия

Ремонт Центра молодёжных инициатив в Белгороде связан с крупным скандалом. Вячеслав Гладков не раз проверял ход строительных работ, но каждый раз находил недочёты. Также по проекту ремонт должны были провести на 368 млн рублей, а не на 259 млн. В итоге здание осталось без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования.