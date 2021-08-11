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Posted 11 августа 2021, 11:28

Published 11 августа 2021, 11:28

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Молодёжь Белгорода решит, в каком формате будет работать ЦМИ после открытия

11 августа 2021, 11:28
Сюжет
Губернатор
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков предложил молодёжи областного центра выбрать, как будет выглядеть площадка ЦМИ и в каком формате центр будет работать.

Вячеслав Гладков высказался о необходимости сделать из Центра молодёжных инициатив новое место притяжения. По его мнению, это возможно только с привлечением активной молодёжи, которая предложит проекты для реализации на площадке.

По словам Гладкова, ЦМИ должен работать в таком формате, чтобы молодым людям было интересно принимать участие в активностях, а также посещать Центр. Врио губернатора предложил инициативной молодёжи подготовить проекты и разработать концепцию нового формата работы ЦМИ.

В перспективе идеи воплотят не только внутри здания, которое сейчас находится на ремонте, но и на прилегающей территории. Внутри ЦМИ белгородцы уже предложили проводить выставки молодых художников со всей России и менять экспозицию раз в месяц.

Ремонт Центра молодёжных инициатив в Белгороде связан с крупным скандалом. Вячеслав Гладков не раз проверял ход строительных работ, но каждый раз находил недочёты. Также по проекту ремонт должны были провести на 368 млн рублей, а не на 259 млн. В итоге здание осталось без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования.

Напомним, контракт на ремонт ЦМИ заключили в декабре 2019 года. Работы должны были завершить через год. Подрядчиком выступает ООО «Тисайд».

#Новости#Общество#Губернатор#ЦМИ#Новости Белгорода#Инициативы
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