Индустриальный парк «Губкин» прошёл аккредитацию Минпромторга РФ

Posted 11 августа 2021, 12:00
Published 11 августа 2021, 12:00
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
В настоящее время проект внесен в реестр Минпромторга России на основании Приказа № 2929 от 3 августа 2021 года. Подробнее об индустриальном парке рассказал директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон» Андрей Минаев.
— Во время визита министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Белгородскую область обсуждался вопрос включения индустриального парка «Губкин» в реестр Минпромторга РФ. И вот приказ Министерства подписан, как можете прокомментировать это событие?
— Для начала хотел бы сказать несколько слов о проекте. Начало реализации — 2020 год. Индустриальный парк «Губкин» создаётся на ранее незастроенном земельном участке площадью 16 га, не обеспеченном инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала реализации проекта. В настоящее время размещены первые девять предприятий — резидентов промышленного парка, в текущем году вводятся в эксплуатацию не менее 5 000 кв. м. производственных площадей. Среди этих предприятий есть белгородские предприятия, а также компании с Северного Кавказа, Приморского края, Украины. Данные предприятия планируют заниматься производством кондитерских изделий, оборудования для очистных сооружений, металлообработкой, малотоннажной химией, текстильных изделий.
На данный момент на территории промышленного парка «Губкин» выполнены работы по техническому присоединению и строительству инженерных сетей: сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Общая присоединенная мощность по электроснабжению составляет 5 МВт, мощности по газоснабжению и водоснабжению практически не ограниченны.
Всего в промышленном парке «Губкин» к концу реализации проекта запланировано строительство более 30 тысяч квадратных метров производственных помещений, размещение порядка 20 производственных предприятий, создание не менее 450 новых рабочих мест. Общий объем запланированных финансовых вложений по инвестиционному проекту составляет порядка 1 млрд. рублей.
Если по нашему предыдущему индустриальному парку «Фабрика» с момента подачи заявки до включения в реестр Минпромторга прошло девять месяцев, то благодаря обращению врио губернатора Белгородской области на Министра Мантурова Д. В. такой срок по индустриальному парку «Губкин» удалось сократить до трёх месяцев. Как видим сама процедура длительная и сложная, и далеко не все управляющие компании индустриальных парков России её проходят успешно. Так, если в Белгородской области в реестр Минпромторга внесено теперь уже три индустриальных парка («Северный», «Фабрика» и «Губкин»), то у наших соседей в Курской области ни одного, в Воронежской области один индустриальный парк.
— Что даёт признание Минпромторга РФ для реализации проекта?
— Включение индустриального парка «Губкин» в реестр Минпромторга РФ является своеобразным знаком качества для индустриального парка и управляющей компании, данный факт говорит, что специалисты Минпромторга РФ и признанные эксперты проверили соответствие индустриального парка требованиям, предусмотренным федеральным законодательством, и заключили, что он может претендовать на статус инструмента государственной промышленной политики. А так как в рамках развития промышленной инфраструктуры предусмотрены разнообразные формы государственной поддержки, то индустриальный парк «Губкин» может участвовать в соответствующих государственных программах.
Врио Губернатора Белгородской области Гладков В.В. выступил с инициативой создания на территории Белгородской области особой экономической зоны для реализации инвестиционных проектов в горнорудной отрасли. Данная инициатива поддержана президентом РФ.
В этой связи, индустриальный парк «Губкин» очень удачно вписывается в проект создания особой экономической зоны как организованная территория, максимально приближенная к зонам инвестиционной активности (до Лебединского ГОКа 10 км, до Стойленского ГОКа 40 км), на которой создаются комфортные условия для размещения разнообразных производственных подразделений, в т. ч. из числа субъектов МСП, выполняющих работы и оказывающих услуги в рамках инвестиционных проектов. Развитие и создание новых предприятий в производственной сфере позволит разнообразить хозяйственную деятельность в моногороде Губкин, создать новые рабочие места для губкинцев и старооскольцев.
— Какие условия размещения новых производств вы предлагаете?
— На территории индустриального парка «Губкин» мы предлагаем уже опробованные в других индустриальных парках, управляемых АО «Дирекция по развитию промышленных зон», условия, востребованные производственным бизнесом. Прежде всего это создание производственного объекта «под ключ».
При этом, управляющая компания берёт на себя проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию производственных объектов. Финансирование 80% от стоимости производственного объекта управляющая компания также берет на себя с последующим предоставлением в аренду с правом выкупа на восемь лет. Такие уникальные условия позволяют максимально облегчить создание новых производств.
Затраты, которые несёт управляющая компания, на создание внутриплощадочных инженерных сетей, дорог, технологическое присоединение к инженерным сетям пропорционально распределяются среди предприятий-резидентов, что значительно дешевле ситуации, когда отдельное предприятие их несет самостоятельно. Также, в случае поддержки со стороны правительства Белгородской области, мы могли бы получить государственное финансирование строительства инфраструктуры, что могло освободить управляющую компанию, а следовательно, и предприятия, размещаемые на территории индустриального парка «Губкин» от данного вида инвестиционных затрат и реально поддержать новый производственный бизнес.
По вопросам размещения в индустриальном парке «Губкин» обращайтесь по телефону +7 (4722) 20-21-32, почта: prompark.bel@mail.ru, сайт.