Индустриальный парк «Губкин» прошёл аккредитацию Минпромторга РФ

Если по нашему предыдущему индустриальному парку «Фабрика» с момента подачи заявки до включения в реестр Минпромторга прошло девять месяцев, то благодаря обращению врио губернатора Белгородской области на Министра Мантурова Д. В. такой срок по индустриальному парку «Губкин» удалось сократить до трёх месяцев. Как видим сама процедура длительная и сложная, и далеко не все управляющие компании индустриальных парков России её проходят успешно. Так, если в Белгородской области в реестр Минпромторга внесено теперь уже три индустриальных парка («Северный», «Фабрика» и «Губкин»), то у наших соседей в Курской области ни одного, в Воронежской области один индустриальный парк.