Жителей мкр-на Савино в Белгороде заставляют платить круглые суммы за вывоз отходов

«Этот дом ещё при царях назывался „красный колодец“. Когда не было водопровода в Белгороде, по городу стояли колодцы. Здесь поднимали воду со скважины и продавали городу. А когда построили водопровод ещё до революции, необходимость в колодцах отпала. После революции дом сделали жилым: прорубили окна, двери. Потому здесь и трещины возле оконных проёмов. И видно, что на фасаде заложена кирпичом часть стены, наверное, через этот проём выносили оборудование. В советское время это был дом силикатного завода. Отсюда были все отселены. Я остался один, потому что не был сотрудником завода и у меня было муниципальное жильё. Работникам завода дали другие квартиры от предприятия, а мне нет. Примерно в 89-м или 90-м году исполком решил отремонтировать этот дом и заселить его муниципальщиками. Они выкопали эту яму и платили за вывоз ЖБО, а сейчас платим мы. Это должна быть городская головная боль! Это власти решили сделать эту яму, пусть они за неё и отвечают! Почему это бремя перешло на жильцов?! Почему нас не подключили к центральной канализации?! Мы хотим платить столько, сколько платят люди, а не столько, сколько сотрудники аварийной службы насчитали», — возмущается Сергей Литвинов.