Жителей мкр-на Савино в Белгороде заставляют платить круглые суммы за вывоз отходов

Posted 9 августа 2021, 14:57
Published 9 августа 2021, 14:57
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
После многочисленных жалоб жителей 21-го округа на вонь из открытой выгребной ямы и фекальные реки на улице Красных Партизан дело, казалось бы, сдвинулось с мёртвой точки: откачивание отходов из ямы мэрия доверила городской аварийной службе, аварийщики стали выкачивать отходы из ямы и установили более надёжный забор вокруг открытой ямы с нечистотами. Но вот только нечистоты почему-то оказались, по словам жильцов, в ближайших кустах. Мэрия Белгорода и руководство аварийной службы заявили, что не знают, кто это сделал, но точно не сотрудники аварийной службы. Также жителей не устраивает цена услуг аварийщиков и запах, который по-прежнему разносится по кварталу.
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», жители Савино неоднократно писали жалобы в надзорные органы и просили убрать открытую выгребную яму на улице Красных Партизан и подключить их дома к центральной канализации. Владельцы квартир в домах на улице Красных Партизан и улице Первомайской рассказывали в СМИ, что страдают от вони из-за ямы с фекалиями.
Выгребная яма напротив дома № 36 на улице Красных Партизан уже стала достопримечательностью: такой ямы посреди улицы, да ещё открытой, чтобы можно было рассмотреть плавающие фекалии, наверное, больше нет в центре Белгорода.
В Савино, он же 21-й микрорайон, множество бараков, часть из них построено в 40-е, 50-е и 60-е годы 20 века. Есть там и дом, дата строительства которого точно не известна. По данным сайта «Дом.МинЖКХ», двухэтажка по адресу: улица Красных Партизан, 36 построена в 1917 году, а по данным прокуратуры города Белгорода, которая ссылается на информацию из техпаспорта здания, его построили до 1917 года.
После того, как в 90-е годы уличные туалеты в бараках и дореволюционной двухэтажке заменили на унитазы, дома не подключили к городской канализации, а сделали для жителей открытую выгребную яму, содержимое которой может увидеть любой желающий. После приватизации откачиванием отходов занялись управляющие компании. Жители были недовольны работой УК «Жилищный фонд» и в 2020 году пожаловались в СМИ на фекальные реки и жуткий запах. Надзорные органы провели проверку, но УК «Жилищный фонд» не стала выполнять требования жителей, а прислала им уведомление о расторжении договора на обслуживание в одностороннем порядке с 1 июля 2020 года. После этого жильцы время от времени вызывали ассенизаторов из частных фирм, платили им за услуги, но мастера, по их словам, заявляли, что не могут полностью выкачать отходы, так как коммуникации старые и качественно прочистить их не удаётся.
Весной 2021 года жители снова пожаловались в мэрию Белгорода. Мэр Юрий Галдун посоветовал им идти в суд, а департамент городского хозяйства ответил, что чиновники рассматривают возможность строительства системы водоотведения от десяти многоквартирных домов на улицах Первомайской и Красных Партизан в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами» на 2021–2022 гг. После строительства сети канализации можно будет выполнить сброс стоков от домов в центральную канализацию. Но эта возможность пока только рассматривается властями.
В июле этого года администрация назначила городскую аварийную службу ответственной за содержание жилья в этих домах. После этого жильцы увидели, как неизвестные мужчины откачивают отходы из ямы и выливают их в кусты. Мэрия Белгорода и руководство аварийной службы заявили, что не знают, кто мог это сделать, а жители уверяют, что не вызывали сотрудников других служб.
6 августа руководство городской аварийной службы провело встречу с жителями дома № 36 на улице Красных Партизан и предложило им заключить договор на обслуживание дома с новыми тарифами.
Жители дома недовольны назначенной им платой за обслуживание. Так, владелец квартиры в 37,6 квадрата Андрей Ковынев получил в июле квитанцию, где указано, что только лишь за содержание жилья, без учёта других услуг, он должен заплатить 2345,49 рубля. А его сосед Сергей Литвинов, проживающий в квартире площадью в 50 квадратов, — 3180 рублей (в целом за все услуги он платит около 5000 рублей в месяц, а зимой, по его подсчётам, будет платить 8000 рублей). Белгородцы написали жалобу в прокуратуру и попросили объяснить, каким образом им начислили такие суммы, учитывая, что их старая дореволюционная двухэтажка, переоборудованная из нежилого помещения, далеко не элитное жильё, и у них есть лишь небольшой дворик с травой, которую нужно иногда косить. Возле дома нет элитных зон отдыха или большой детской площадки, а также иных объектов, которые требуют больших затрат.
Заместитель директора городской аварийной службы Светлана Лагутина на собрании заявила жильцам дома № 36, что предлагает заключить договор на обслуживание по более низкому тарифу. В данный момент жильцам начисляют плату за содержание жилья по тарифу 62,38 рубля за квадратный метр общей площади. Лагутина предложила тариф в 26,95 рубля. Но и с таким тарифом плата будет достаточно высокой: владелец квартиры в 50 кв. метров Сергей Литвинов в таком случае будет платить за содержание жилья не 3180, а 1350 рублей, а владелец квартиры в 37,6 кв. метра Андрей Ковынев — 1000 рублей.
За эти деньги аварийная служба обязуется проводить осмотры стояков водоснабжения, устранять засоры в канализации, выполнять работы по содержанию оборудования, по содержанию придомовой территории, косить траву и убирать снег, обслуживать выгребную яму, вывозить из неё отходы, а также выполнять аварийные и непредвиденные работы по текущему ремонту двухэтажки. Большую часть расходов составляет вывоз отходов из септика по тарифу 16,66 рубля за квадратный метр. Как пояснила замдиректора городской аварийной службы Светлана Лагутина, выкачивание 10 кубометров отходов из ямы стоит 1300 рублей. Лагутина предложила ежедневно выкачивать по 10 кубометров.
Жители дома пока что склоняются к тому, чтобы согласиться на предложенные условия, потому что ни одна управляющая компания не захотела обслуживать старые дома с устаревшими коммуникациями, а «плавать» в фекальных реках жильцам не хочется. Но их терзают сомнения по поводу расценок и качества услуг. Во-первых, был инцидент с вылитыми в кусты отходами. Во-вторых, жители опасаются, что аварийщики не справятся с задачей или не захотят работать как положено, после подписания договоров, как это было с предыдущими обслуживающими организациями. В-третьих, считают цены за услуги слишком высокими. Пока что жители не стали платить аварийщикам по старым расценкам и ждут ответ на жалобу из прокуратуры, которая даст заключение о законности или незаконности данных тарифов.
Светлана Лагутина рассказала, что утром 6 августа из ямы выкачали 10 кубометров отходов, но яма быстро заполнилась. Однако выкачивать больше аварийщики не планируют, а если жильцы пожелают увеличить объём услуг, то и плата, соответственно, повысится. Вечером 6 августа корреспондент ИА «Бел.Ру» убедился, что яма была полна до краёв.
Выкачали 10 кубов, а через полчаса яма уже наполнилась. Учитывая, что жильцов не было в рабочее время, такой вот уровень остался. Сейчас жильцы пришли домой, будут мыться, вода потечёт в ручей и следом — в Северский Донец.Сергей Литвинов, житель дома № 36 на улице Красных Партизан
Сотрудник аварийной службы тут же заявил, что содержимое ямы не может течь в ручей: здесь заложена ниже уровня земли переливная труба. Однако корреспондент ИА «Бел.Ру» лично видел, как содержимое ямы выливалось наружу и текло в ручей (весь процесс был записан на видео).
Точный размер ямы неизвестен, но сотрудники аварийной службы заверили, что размер септика — более 90 кубометров, так как они выкачали однажды 90 кубометров, но отходы в яме ещё остались. Аварийщики заявили, что в скором времени закроют яму люком. Сейчас из неё доносится зловонный запах, кроме того, в неё могут упасть домашние животные. По словам замруководителя аварийной службы Светланы Лагутиной, аварийщики промыли септик специальной машиной, устранили засоры, которые не могли устранить частные компании.
Даже сейчас, при условии, что из ямы будут откачивать по 10 кубометров, жителям придётся платить довольно крупные суммы, а если откачивать по 20 кубометров, то, как заявила Светлана Лагутина, придётся платить водоканалу 90 тысяч рублей в месяц.
Вопрос: за чей счёт?! Мы можем присылать и по два автомобиля, но было бы с чего платить.Светлана Лагутина
Будут ли эффективны дорогостоящие услуги, если сейчас яма заполнена, несмотря на регулярный вывоз отходов — пока неизвестно. Светлана Лагутина полагает, что кто-то мог нелегально «врезаться» в канализационную трубу, либо льёт слишком много воды и «мухлюет» со счётчиками, так как яма, по её мнению, заполняется слишком быстро. Но по мнению жителя дома Сергея Литвинова, десять кубометров — не такая уж большая цифра.
По словам замдиректора городской аварийной службы Светланы Лагутиной, даже при таких тарифах аварийщики не будут зарабатывать на обслуживании этих десяти домов на улицах Красных Партизан и Первомайской, а выйдут в ноль.
«Этот дом ещё при царях назывался „красный колодец“. Когда не было водопровода в Белгороде, по городу стояли колодцы. Здесь поднимали воду со скважины и продавали городу. А когда построили водопровод ещё до революции, необходимость в колодцах отпала. После революции дом сделали жилым: прорубили окна, двери. Потому здесь и трещины возле оконных проёмов. И видно, что на фасаде заложена кирпичом часть стены, наверное, через этот проём выносили оборудование. В советское время это был дом силикатного завода. Отсюда были все отселены. Я остался один, потому что не был сотрудником завода и у меня было муниципальное жильё. Работникам завода дали другие квартиры от предприятия, а мне нет. Примерно в 89-м или 90-м году исполком решил отремонтировать этот дом и заселить его муниципальщиками. Они выкопали эту яму и платили за вывоз ЖБО, а сейчас платим мы. Это должна быть городская головная боль! Это власти решили сделать эту яму, пусть они за неё и отвечают! Почему это бремя перешло на жильцов?! Почему нас не подключили к центральной канализации?! Мы хотим платить столько, сколько платят люди, а не столько, сколько сотрудники аварийной службы насчитали», — возмущается Сергей Литвинов.
Получается, что без подключения домов к центральной канализации в накладе останутся все: и жильцы, и руководство городской аварийной службы Белгорода, потому что вывоз отходов из старого септика и его обслуживание обходится дороже, чем услуги коммунальщиков при наличии современной канализации.
Жители уже устали добиваться переселения или подключения к центральной канализации и ищут хоть какой-то выход из ситуации:
Добиться подключения к канализации — это очень сложно. Я согласен только на разумную оплату. И качественных услуг мы не добьёмся. Хоть бы откачивали более-менее. Учитывая мой древний возраст, добиваться я не смогу. Переселение тут невозможно. Сейчас переселяют, либо когда этот участок кому-то нужен, либо дают мизерную компенсацию за жильё.Сергей Литвинов
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», выгребные ямы в Белгороде, да и в остальных российских регионах — обычное явление. Увы, ямы не всегда герметичны. Экологи считают, что выгребные ямы — это смертельный приговор для экологии, поскольку при несоблюдении норм жидкости стекают и отравляют почву.
Напомним, аварийной службой Белгорода в данный момент руководит Виталий Кудлаев, ранее работавший в УК «Русь» и в управляющей компании «ЖБК-1».